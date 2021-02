Nvidiin oblačni igralni servis GeForce Now na voljo tudi za Chrome in nove Apple M1

Nvidia in Google sta (bila?) s svojim sistemom igranja iger v oblaku morda malce pred časom, toda sistem se očitno počasi prijemlje. NVidia je z novim odjemalcem, ki je kar brskalnik Chrome, zagotovo dramatično povečala svojo potencialno bazo uporabnikov.

Igralni servisi v oblaku delujejo tako, da je osebni računalnik le prikazovalnik in krmilnik vsebine igre, ki teče nekje drugje, v enem v ta namen postavljenih podatkovnih centrov. Seveda potrebujemo še hitro povezavo v svet (v primeru Geforce Now med 10 in 50 Mb/s), vendar je po tem igralna izkušnja zelo podobna tisti, ki jo imamo, če igro poganjamo na svojem (zelo močnem) računalniku. Seveda pa, kot smo zapisali že v našem preizkusu Googlovega servisa Stadia in Nvidia GeForce Now, potrebujemo nameščenega lokalnega odjemalca.

Slednje je sedaj lahko kar najbolj priljubljeni spletni brskalnik na svetu, Google Chrome. Na ta način so pri NVidiji tudi zaobšli Applovo omejitev, ki v svojih trgovinah z aplikacijami prepoveduje take, ki znajo pretočno predvajati igre. Dodali so še posebnega odjemalca za novi »ARMovski« operacijski sistem MacOS, zato lahko tovrstne igre igrajo tudi lastniki najnovejših Applov. Predvsem pa so se pri NVidii s to potezo približali Googlu, ki je svoj servis Stadia že doslej »predvajal« preko Chroma.

Pri Nvidii sicer omenjajo, da je najboljša igralna izkušnja še vedno na voljo z namestitvijo posebnega odjemalca, vendar razlike v odzivnosti menda niso velike.

Mimogrede, če ste se med branjem morda povprašali, ali je Geforce Now na voljo tudi v Sloveniji – ne, ni. Četudi so med podprtimi državami vse naše sosede (Italija, Avstrija, Madžarska, Hrvaška) in cela bivša Jugoslavija (Srbija, Črna gora, Bosna in Hercegovina, Severna Makedonija).