Nvidia vstopila v elitni klub podjetij

Po pričakovanjih je Nvidia naslednje izmed podjetij v bilijonskem klubu. Delnica podjetja je danes pridobila približno štiri odstotke, s čimer je tržna kapitalizacija podjetja prestopila magično mejo enega bilijona ameriških dolarjev oziroma tisoč milijard. V tem elitnem klubu so še Apple, Alphabet, Microsoft in Amazon.

O meteorski rasti, ki jo je Nvidia dosegla letos, smo pisali minuli teden. Nvidia je daleč od novinca, a letos beleži rast, kakršna je bolj običajna za start-upe kakor pa za uveljavljene tehnološke velikane. K temu je botrovala srečna postavitev več okoliščin in seveda tudi pravilna stava Nvidie že pred leti na razvoj programljivih grafičnih čipov (GPGPU). To je bila vizionarska odločitev, letos pa sta širša javnost in trg ugotovila, da je umetna inteligenca prihodnost, za njo pa potrebujemo prav Nvidiine čipe.

Vrednost podjetja se je v minulih osmih mesecih potrojila. Ali ima kljub pregretim vrednotenjem – delnica je vredna več kot 50-kratnik pričakovanih dobičkov­ – še potencial za rast, pa bo pokazal čas. Trenutno pa Nvidia na sejmu Computex kaže nove izdelke. Čipi iz serije Grace Hopper so se začeli množično proizvajati, gradijo pa tudi superračunalnike, kakršen je DGX GH200, ki ima 256 superčipov in 144 TB pomnilnika. V njem je kar 250 kilometrov optičnih vlaken, tehta pa 18 ton.