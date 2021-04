Nvidia vstopa na področje strežnikov in podatkovnih centrov

Nvidia je v okvir spletne konference GTC, posvečene novih tehnologijam, najavila svoj vstop na področje procesorjev, ki so namenjeni strežnikom in podatkovnim centrom. Korak je bil nekako pričakovan in logično nadaljevanje lani začrtane strategije, ki so jo kronali z nakupom družbe Arm. Vstop v ta tržni segment pomeni veliko novost na trgu in resen izziv dosedanjim ponudnikom strežniških izdelkov, zlasti družbi Intel.

Kako močno odmeva najava družbe Nvidia o vstopu v strežniške vode nazorno priča dogajanje na borznem trgu. Po najavi nove družine procesorjev je vrednost delnice družbe Intel padla za 4,18%, medtem ko se je vrednost delnice družbe Nvidia povečala za 5,62%. Ob tem velja zapisati, da Intel danes nadzoruje čez 90% trga, na katerega cilja Nvidia.

Novi strežniški procesorji imajo delovno ime Grace (poimenovani so po ameriški pionirki računalništva Grace Hopper) in temeljijo na tehnologiji ter jedrih družbe Arm. Toda Nvidia je Armovo tehnologijo združila s svojim poznavanjem področja umetne inteligence in paralelnega procesiranja, zato bodo procesorji najzmogljivejši na trgu. Namenjajo jih predvsem procesiranju s področja strojnega učenja in obsežnim procesnim zahtevam (HPC).

Nvidia navaja, da bodo procesorji Grace 10-krat (!) zmogljivejši od njihovih zmogljivih, a nišnih procesorjev DGX, ki so zasnovani na arhitekturi x86. Zmogljivost bodo dosegli z združitvijo treh komponent v eno tesno povezano celoto: centralne procesne enote (CPU) na osnovi jeder Arm, grafične ali bolj rečeno računske procesne enote (GPU) in posebnih pospeševalnikov za hitrejši prenos podatkov v podatkovnih centrih (DPU).

Tehnične podrobnosti so za zdaj še razmeroma skope, saj nove procesorje lahko pričakujemo šele leta 2023. Z nekaterimi udarnimi številkami pa so se vendarle želeli pohvaliti. Procesor bo omogočal povezavo med CPU in GPU enoto preko četrte generacije vodila NVLink, ki bo omogočal prenose s hitrostmi do 900 GB/s, kar je 30-krat (!) več kot pri današnjih strežnikih. Procesor bo podpiral pomnilnike LPDDR5x, ki skupaj z Armovo tehnologijo omogočajo 10-krat boljšo energetsko učinkovitost kot današnji strežniki s pomnilniki DDR4.

Kljub temu, da bo do prihoda novih procesorjev preteklo še kar nekaj časa, so znani že prvi veliki kupci. Novi superračunalniki v raziskovalnih centrih, ameriškem centru Los Alamos in v švicarskemu centru CSCS bodo temeljili na procesorjih Grace. Kot tudi novi superračunalniki Alps družbe Hewlett Packard Enterprise.

V končni fazi pa Nvidia z novimi izdelki brez dvoma cilja tudi na velike ponudnike storitev v oblaku, kot so Amazon, Microsoft in Google. Kar bo verjetno še zanimiva tekma za prostor v oblaku ob upoštevanju dejstev, da se tako Amazon, kot Google vedno bolj spogledujeta z razvojem lastnih procesorjev in strežniške infrastrukture za svoje storitve v oblaku.