Nvidia v pogovorih za prevzem družbe Arm

Poslovni portal Bloomberg poroča, da se podjetje Nvdia že nekaj časa intenzivno pogaja za nakup družbe Arm. Morebitni dogovor bi sprožil največji nakup ali združitev na področju elektronike doslej, nekateri ocenjujejo vrednost v višini okoli 55 milijard dolarjev. Nvidia bi postala največji ponudnik tehnologije procesorjev na svetu. Omeniti velja, da je Nvidia tudi brez te poslovne poteze v mesecu juliju po borzni vrednosti prehitela družbo Intel, ki je desetletja zasedel vrh med proizvajalci integriranih vezij.

Poznavalci sicer opozarjajo, da dogovor še ni gotov. Poleg visoke cene, ki bi ga Nvidia morala plačati sedanjemu lastniku, japonski družbi Softbank, ostaja odprto vprašanje, kako bi se na potezo odzvale protimonopolne državne komisije v različnih državah, pa tudi dosedanji tesni partnerji družbe Arm. Arm namreč licenicira arhitekturo družbam, kot so Qualcomm, Apple, AMD in tudi sami družbi Intel. Ko je Softbank leta 2016 kupil družbo Arm za 32 milijard dolarjev, so obstajali sicer podobni pomisleki, a je Softbank ohranil nevtralno vlogo, pa tudi Intel je bil v boljši kondiciji. Softbank menda išče kupca za Arm zato, ker želi s tem poplačati dolgove iz drugih področij delovanja tega podjetja.

Nvidia je že danes največji proizvajalec grafičnih procesorjev, pa tudi vodilni ponudnik elektronike za področje umetne inteligence in računalniškega učenja, denimo tehnologije za samodejno vožnje avtomobilov prihodnosti. Z nakupom družbe Arm pa bi postal tudi vodilni ponudnik tehnologije procesorjev za vse vrste naprav, od mobilnih telefonov do strežnikov. Podatek iz leta 2019 priča, da je bilo do tedaj narejenih čez 130 milijard naprav s procesorji Arm.

Poznavalci sicer menijo, da je poslovna namera družbe Nvidia dobra zamisel, saj imata obe družbi podobno poslovno strategijo. Obe družbi namreč sodita v skupino proizvajalcev »brez tovarn«, kar pomeni, da skrbita predvsem za razvoj in upravljanje intelektualne lastnine, izdelke pa proizvajajo pogodbeni partnerji.