Objavljeno: 1.9.2025 11:00

NVIDIA - slabo polovico prihodkov prispevata le dve stranki

Nvidia je v drugem četrtletju 2025 zabeležila rekordnih 46,7 milijarde USD prihodkov, kar je 56 % več kot leto prej, a nova razkritja v poročilu ameriški agenciji SEC kažejo, da je skoraj 40 % tega zneska, vezanega na zgolj dve stranki.

Nvidia razkriva, da je njihova največja stranka prispevala 23 % vseh prihodkov podjetja, medtem ko jih je druga zagotovila 16 %. Identiteta obeh strank ostaja skrita pod oznakama Customer A in Customer B. Obe stranki prihajata iz skupine direktnih kupcev, kjer so proizvajalci opreme, sistemski integratorji in distributerji, ki čipe kupujejo neposredno pri Nvidiji, medtem ko veliki ponudniki oblakov, kot so Microsoft, Google, Amazon ali Oracle, praviloma nastopajo kot posredni kupci prek teh partnerjev. Kot je pojasnila finančna direktorica Nicole Kress, so veliki oblačni ponudniki odgovorni za 50 % prihodkov podatkovnega centra, ta segment pa predstavlja kar 88 % celotnega prihodka družbe.

Analitiki opozarjajo, da takšna koncentracija prihodkov pomeni tveganje, saj je Nvidia močno odvisna od nekaj ključnih strank, a hkrati dodajajo, da so te družbe med finančno najmočnejšimi na svetu, z ogromnimi denarnimi rezervami in načrti za še večje naložbe v podatkovne centre v prihodnjih letih. To pomeni, da bo povpraševanje po Nvidijinih čipih za umetno inteligenco verjetno ostalo zelo visoko, čeprav je podjetje vse bolj ranljivo na morebitne spremembe pri naročilih posameznih partnerjev.