Objavljeno: 29.5.2023 07:00

Nvidia: Privid veličine

Čeprav je Nvidina v minulem četrtletju zabeležila 7,2 milijarde prihodkov, kar je 13 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani, so vlagatelji ponoreli. Delnica podjetja je pridobila dobro četrtino, podjetje pa je danes vrednost skorajda bilijon dolarjev. A kar gre gor, lahko gre tudi dol.

Nvidia je s tržno kapitalizacijo 963 milijard dolarjev vredna toliko kot Intel, AMD, Samsung in Broadcom skupaj. Samo v petek se je zaradi rasti cene delnice njena vrednost povečala bolj, kot je vreden cel Intel. To so ogromne številke, še posebej za podjetje, ki je v celotnem lanskem letu ustvarilo 27 milijard dolarjev prihodkov in 4,3 milijarde dolarjev dobička.

Trg računalnikov je v krizi, saj letos beleži najhujše padce prodaje v zadnjih treh desetletjih. Hkrati pa se področje umetne inteligence širi kot še nikoli doslej. Nvidia je tu v odličnem položaju, saj so njeni grafični čipi ključni za trening nevronskih mrež in izdelavo jezikovnih modelov. Kaj zmorejo, je prvi pokazal ChatGPT, pa ga upravičeno štejemo šele za pionirja. Zdi se, da bo Nvidia za umetno inteligenco postala to, kar je bil Intel za osebne računalnike. Sinonim.

Nvidia ima na trgu grafičnih čipov za umetno inteligenco 95-odstotni tržni delež. Tu seveda niso po naključju, saj je bila bistvena odločitev iz leta 2006, da naredijo svoje grafične čipe programljive. V tistem času so raziskovalci po vsem svetu ugotavljali, da je možno z GPU-ji pospeševati matematične operacije in torej niso uporabni le za izris slike. Resda so grafični čipi neumni, a so izjemno hitri, na karticah pa jih je na tisoče. Paralelizacija na povsem drugem nivoju kot v CPU-jih.

Nvidia je prva razvila orodja, ki so programerjem omogočala enostavno uporabo GPU-jev in paralelizacijo, npr. CUDA. Potem je sledil razvoj umetne inteligence, ki je srečno sovpadel (ali pa ga je povzročil) razvoj hitrih in programljivih GPU-jev, zato je danes Nvidia na tem področju vodila. Njeni izdelki so pač najboljši, dasiravno ne poceni.

In tako je delnica Nvidie danes na rekordnih vrednostih. Samo letos je pridobila več kot 160 odstotkov, kar jo po vseh tehničnih indikatorjih uvršča med močno precenjene. Vredna je več kot 60-kratnik prihodnjih dobičkov, kar je bistveno nad zgodovinsko vzdržnimi nivoji (okrog 20). Sedaj se Nvidia kupuje zaradi zgodbe, zaradi mogoče prihodnosti, ki se bo ali pa tudi ne bo zgodila. Nvidia, ki je bila v preteklosti najbolj na kratko prodana delnica, je letos velika zmagovalka. A če podjetje ne bo uspelo monetizirati potenciala, bo delnico čakala usodo Tesle – podjetja, ki je revolucioniralo trg avtomobilov, prineslo elektriko v vsako garažo, a še vedno izgubilo več kot polovico vrednosti. Privid veličine je včasih samo to.