Nvidia pripravlja družino RTX 3000

Nvidia je na spletu objavila reklamo za dogodek v začetku septembra, kjer bo najverjetneje predstavila novo generacijo zmogljivih grafičnih procesorjev RTX 3000. Reklama sicer ne razkriva vsebine in se naslanja zgolj na 21. obletnico nastanka družbe in prve generacije procesorjev GeForce.

Spletni forumi seveda že na veliko špekulirajo o tehničnih podrobnostih novih procesorjev. Če je verjeti tem informacijam, bo nova grafična kartica RTX 3080 Ti (morda pa jo imenujejo kar 3090) imela neverjetnih 24 GB hitrega grafičnega pomnilnika, ki bo s procesorjem komuniciral prek 384-bitnega vodila. To je še precej več od sedanjih ultra dragih kartic RTX Titan, ki premorejo 16 GB velik pomnilnik.

Seveda pa je to le vrh ponudbe, sledile bodo še druge rahlo manj zmogljive izvedenke. RTX 3080 bo na voljo tudi v dveh cenejših različicah z 10 in 20 GB RAM, obakrat s 320-bitnim vodilom. Nova kartica RTX 3070 bo na voljo z 8 ali 16 GB RAM in 256-bitnim vodilom. Na dnu ponudbe bo kartica, ki bo verjetno nosila oznako RTX 3060, imela pa bo 8 GB VRAM in 256-bitno vodilo.