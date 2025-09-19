Nvidia presenetila s 5-milijardno investicijo v Intel

Nvidia je pretresla tehnološki svet z napovedjo, da bo investirala pet milijard dolarjev v Intel in z njim sklenila dogovor o skupnem razvoju čipov. S tem bo postala ena največjih delničark podjetja, ki se že dlje časa sooča s padcem tržnega deleža in neuspešnimi poskusi na področju grafike in umetne inteligence. Vrednost delnic družbe Intel je po najavi takoj zrasla za 23%.

Dogovor predvideva, da bo Intel v prihodnje v svoje procesorje za osebne računalnike vgrajeval grafične (GPU) čiplete Nvidie, kar odpira novo poglavje v ponudbi integrirane grafike, kjer je bil doslej vodilni predvsem Intel skupaj z AMD.

Ključen del sodelovanja je tudi integracija Nvidiine tehnologije NVLink v Intelove procesorje Xeon. Gre za povezavo z visoko hitrostjo prenosa, ki doseže pasovno širino do 1,8 TB/s in omogoča učinkovito razporejanje nalog med več čipi. Doslej so bili Intelovi procesorji omejeni na manj zmogljive sisteme, medtem ko bo nova povezljivost omogočila gradnjo visoko zmogljivih strežniških rešitev, primerljivih s sistemom NVL72, ki ga Nvidia sicer gradi na svojih lastnih Arm procesorjih Grace.

Za Nvidio to pomeni širitev na dva ključna trga. Po eni strani pridobiva dostop do Intela kot največjega ponudnika procesorjev za podatkovne centre, po drugi pa bo z integracijo grafike v procesorje odprla vrata v segment prenosnikov in osebnih računalnikov, kjer je do zdaj igrala predvsem vlogo pri gaming računalnikih.

Intel pa s partnerstvom pridobiva bližnjico v tekmi na področju umetne inteligence, kjer mu do zdaj ni uspelo razviti konkurenčnega pospeševalnika. Obenem pa se odpira vprašanje prihodnosti Intelove lastne grafične divizije, ki je z izdelki Arc poskušala pridobiti delež na PC trgu, a brez večjega uspeha.

Čeprav se Nvidia krepi v sodelovanju z Intelom, Huang zagotavlja, da podjetje ostaja zavezano tudi arhitekturi Arm, kjer že pripravlja novo generacijo procesorja Vera z 88 jedri, ki bo izšel skupaj z grafično družino Rubin. Dogovor z Intelom tako kaže predvsem pragmatično usmeritev: združevanje moči na področjih, kjer lahko obe podjetji skupaj nagovorita hitro rastoč trg umetne inteligence in podatkovnih centrov.

Predstavnik Bele hiše je na vprašanje odgovoril, da administracija Donalda Trumpa v Nvidiin vložek ni bila vpletena, čeprav je jasno, da je reševanje Intela precej visoko na spisku prioritet le te.