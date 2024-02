Nvidia predstavila grafično kartico za umetno inteligenco

Nvidia je predstavila grafično procesno enoto RTX 2000 Ada Generation, ki je zasnovana za področja vizualizacije, oblikovanja in umetne inteligence v profesionalnih okoljih.

Novi GPU, opremljen s skoraj dvajsetimi milijardami tranzistorjev, obljublja izjemno zmogljivost, prilagodljivost in zmogljivost na področju umetne inteligence. Zasnovan je kot kompaktna rešitev delovnih postaj z najsodobnejšo tehnologijo na področju umetne inteligence, grafike in procesorskih zmogljivosti. Ima do 1,5-krat večjo zmogljivost od svojega predhodnika, RTX A2000 12GB, kar se zelo pozna pri 3D in industrijskem oblikovanju ter načrtovanju in pregledovanju izdelkov. S 16 GB pomnilnika je namenjen zahtevnim delovnim okoljem, ki uporabljajo več aplikacij hkrati. Odlično se obnese pri delu z visokoločljivostnimi vsebinami in orodji, ki jih poganja umetna inteligenca.

Grafično procesna enota Nvidia RTX 2000 Ada je zasnovana na arhitekturi Nvidia Ada Lovelace, ki v svoje delovanje vključuje tehnologijo Deep Learning Super Sampling (DLSS). Ta prinaša ultra visoko kakovost sledilnih žarkov za trikrat hitrejše fotorealistične prikaze slike, kar ima velik vpliv na področju virtualne resničnosti za podjetja. Arhitekti in urbanisti bodo lahko na primer zmogljivosti nove grafično procesne enote izkoristili za pospešene prikaze v procesu načrtovanja. Ker izdelek nudi zmogljivosti vizualnega upodabljanja za hitre ponovitve konceptov in oblikovanje na podlagi generativne umetne inteligence, bodo prednosti nove enote GPU očitne tudi ustvarjalcem vsebin, kot so video montažerji in urejevalci slik, njene zmogljivosti pa bodo prišle prav še na področju realističnih vizualnih učinkov ter uporabe umetne inteligence za pomoč pri ustvarjanju vsebin. V medicini bo RTX 2000 Ada uporabna za optimizacijo procesov s prediktivno opremo ter inteligentnimi rešitvami.

Nov Nvidijin izdelek bo dobavljiv preko svetovne distribucijske mreže ter na voljo pri izbranih vodilnih proizvajalcih (Dell Technologies, HP, in Lenovo) od aprila 2024 dalje.