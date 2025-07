Objavljeno: 11.7.2025 05:00

Nvidia postala prvo podjetje, vredno štiri bilijone dolarjev

Ko vlada zlata mrzlica, prodajaj lopate, drži tudi v 21. stoletju. Razmah umetne inteligence ustvarja izjemno povpraševanje po najzmogljivejših čipih zanjo, ki jih v večjih količinah proizvaja zgolj Nvidia. Poslovni rezultati podjetja in dogajanje na borzi temu sledita, Nvidia pa je postala prvo podjetje v zgodovini, katerega tržna kapitalizacija je presegla štiri bilijone dolarjev.

Ali bolj razumljivo, da se izognemo težavam s prevodi iz angleščine: 4000 milijard dolarjev. Doslej je imel rekord Apple, ki je bil decembra lani vreden 3,8 bilijona dolarjev. Nvidia je vrednost 2 bilijona dolarjev presegla februarja lani, torej je svojo vrednost podvojila v dobrem letu. Mimogrede, štiri bilijone dolarjev je več, kot znaša bruto družbeni proizvod vseh držav razen ZDA (30,5), Kitajske (19,2), Nemčije (4,7), Indije (4,2) in Japonske (4,2). Vse ostale države v letu dni ustvarijo manj, kot je vredna Nvidia.

Neverjetne številke so posledica buma, nekateri bi rekli tudi balončka ali manije, ki vlada na trgu umetne inteligence. Nvidiini čipi so najboljši, njena programska oprema najbolj prilagojena zanje in de facto standard.

Čeprav je vmes kazalo, da bo imela Nvidia nekaj preprek na svoji poti, ko so ZDA začele omejevati izvoz čipov sprva na Kitajsko in nato še v druge države, to na poslovanje podjetja ni vplivalo. Tudi napovedane carine v ZDA niso spremenile poti navzgor. Da je Nvidia paradni konj ameriškega gospodarstva, se zaveda tudi ameriški predsednik, ki je nakazal možne izjeme.

Za zdaj ne kaže, da bi se Nvidia kmalu upehala. A ne pozabimo – norih rasti bo nekoč konec. Umetna inteligenca namreč ni poceni.