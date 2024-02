Objavljeno: 16.2.2024 12:00

Nvidia postala četrto največje podjetje na svetu

Nvidia je nekoč začela kot proizvajalec kartic za igranje iger, a v zadnjih letih je postala vse več kot to. Čeprav je njen osnovni proizvod ostal enak, to so visokozmogljivi grafični čipi, se je svet spremenil, za čipe pa so se pojavile številne nove uporabe. Nekoč kriptorudarjenje, danes pa umetna inteligenca so povsem zasenčili prihodke iz segmenta igranja iger.

Temu sledi tudi dogajanje na borzi. Delnica Nvidie je v zadnjem letu pridobila 230 odstotkov vrednosti, letos pa že 50 odstotkov. Podjetje je vredno 20-krat več kot pred petimi leti, te dni pa je po tržni kapitalizaciji prehitelo Google. Nvidia je postala četrto največje podjetje na svetu, saj je vredna 1,8 bilijona dolarjev, kar je več tako od Googla kakor tudi od Amazona. Pred njo so le še Microsoft, Apple in naftni gigant Saudi Aramco.

Prihodnji teden bo delnica na preizkušnji, saj bo 21. februarja Nvdia objavila poslovne rezultate minulega četrtletja. V predzadnjem četrtletju so prihodki zrasli za 206 odstotkov, v tokratnem pa se pričakuje novi rekord. Za Nvidio vlada tolikšno navdušenje, da bi karkoli drugega kakor močan rekord delnico bržkone pognal nižje. Dolgoročno pa je največja grožnja lastna proizvodnja več uporabnikov umetne inteligence. OpenAI je denimo že napovedal, da želijo koordinirati proizvodnjo čipov in da pričakujejo pomoč pri milijardnih vlaganjih.