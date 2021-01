Nvidia odložila RTX 3080 Ti, predstavila specifikacije RTX 3060

Nvidia je na predstavitvi za nedoločen čas odložila prihod kartic RTX 3080 Ti, hkrati pa objavila podrobne specifikacije kartic RTX 3060.

Grafične kartice so v tem trenutku v izrednem pomanjkanju, vsaj zadnje generacije. Podjetja (predvsem Nvidia, v manjši meri pa tudi AMD) komaj dohajajo povpraševanje. Razlogov je več, omeniti velja velik skok, ki ga je področje računalniških iger doživelo v preteklem letu, pa tudi ogrevanje na področju kriptovalut. Tako so se pri Nvidiji očitno odločili, da več truda vložijo v prihod kartice RTX 3060 in tam raje poskrbijo za čim boljše zaloge za nakup, kot da bi napovedali še eno kartico najvišjega razreda (omenjeno RTX 3080 Ti).

Za kartice RTX 3060 se namreč pričakuje izredno zanimanje, saj gre za cenovno nekoliko bolj dosegljivo serijo, ki pa še vedno ponuja zelo dobre grafične zmogljivosti. Kartica bo imela 12 GB pomnilnika GDDR6, z njo pa merijo predvsem na uporabnike starejših kartic GTX 1060. Uporablja seveda novo arhitekturo Ampere, enako kot ostale kartice serije 3000, procesor naj bi bil izdelan v 8 nm tehnologiji, termalna ovojnica bo 170 W (to je 10 W več kot predhodnik, model RTX 2060, a 30 W manj od kartice RTX 3060 Ti).

Kartica naj bi bila na voljo februarja, priporočena maloprodajna cena pa bo 330 dolarjev, seveda brez davka. To je povsem primerljivo s kartico RTX 2060 ob predstavitvi v začetku leta 2019. Kako bo v praksi, bomo še videli – v tem trenutku je skoraj nemogoče dobiti katerokoli igričarsko grafično kartico. Zalog praktično ni, uporabniki pa se prijavljajo v čakalne vrste, da bi kupili tistih nekaj kartic, ki jih spletne trgovine dobijo. Tudi v naših trgovinah najdemo le nekaj res vstopnih kartic, najdejo se kartice starejših generacij (denimo zgoraj omenjene GTX 1060 izpred štirih in več let) in kartice najvišjih razredov (s ceno preko tisoč evrov). Pričakuje se, da se bo to stanje vleklo vsaj še do poletja, če ne bo kakih večjih sprememb (denimo občutnega padca vrednosti kriptovalut).