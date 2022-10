Nvidia naj bi zaradi prevelike porabe energije opustila RTX 4090 Ti

V spletu so se pojavile govorice, da naj bi Nvidia vsaj začasno opustila (še ne predstavljeno) grafično kartico RTX 4090 Ti.

Podjetje je pred kratkim splavilo nekaj kartic serije RTX 4000, začeli so z najzmogljivejšimi modeli RTX 4090 in RTX 4080. Pripravljali pa naj bi tudi še zmogljivejšo različico kartice RTX 4090 s končnico Ti, a naj bi bila ta enostavno prezahtevna za večino napajalnikov. Poraba energije naj bi bila med 600 in 700 vati, kar naj bi med internim razvojem in preizkušanjem povzročalo resne težave z odpovedjo napajalnikov in varovalk. Kartica naj bi tudi zavzela kar štiri razširitvena mesta (torej bi bila še večja od že tako gromozanske RTX 4090), uporabljala pa bi dva 16-pinska vmesnika za napajanje.

Za primerjavo - RTX 4090 ima nazivno porabo 450 vatov, priporočljiva je uporaba napajalnika moči vsaj 850 vatov. Pri uporabi napajalnikov ATX 2.0 potrebujejo te kartice vsaj tri vmesnike z osmimi kontakti (pini) za napajanje, lahko tudi več (odvisno od izvedbe, več vmesnikov omogoča tudi boljše možnosti navijanja). Novi napajalniki ATX 3.0 imajo tudi novi vmesnik za napajanje, imenovan 12VHPWR, ki zmore do 600 vatov moči preko enega vmesnika z dvanajstimi kontakti.

Po prvih preizkusih so nove grafične kartice serije RTX 4000 zelo zmogljive, a tudi zelo požrešne in velike. Bodo pa očitno še kar nekaj časa proizvajali in prodajali tudi kartice serije RTX 3000.