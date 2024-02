Nvidia nabira 30 milijard dolarjev za novo enoto AI čipov

Po neuradnih podatkih iz virov blizu Nvidie, bo podjetje vzpostavilo novo enoto za proizvodnjo naprednih čipov. Vložili bodo 30 milijard dolarjev, iz česar bo nastal oddelek za čipe za oblake, umetno inteligenco in superračunalnike.

Odločitev je pravzaprav logična, saj podjetje trenutno obvladuje 80 odstotkov trga čipov za umetno inteligenco in komaj dohaja povpraševanje. Delnica podjetja je tako letos pridobila 40 odstotkov, lani pa se je njena vrednost potrojila! Tudi dobiček podjetja močno raste.

Največji kupci teh čipov so velikani, kot so OpenAI, Microsoft, Alphabet in Meta. Samo slednja želi letos 350.000 najnaprednejših čipov H100, ki stanejo od 16.000 do 100.000 dolarjev (odvisno od konfiguracije in velikosti naročila). Podobno lačni so tudi drugi.

Zato se Nvidia projekta ne bo lotila sama, temveč je že začela pogovore s temi istimi Microsoftom, Meto, Googlom in OpenAI-jem. Ob tem spomnimo, da je Nvidia leta 2022 napovedala, da bo nekaterim partnerjem omogočila vgradnjo nekaj mrežne tehnologije v svoje čipe.

Reuters