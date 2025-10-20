Objavljeno: 20.10.2025 07:00

Nvidia: Kitajska je za nas mrtva

Nvidijin direktor Jensen Huang je dejal, da je tržni delež podjetja na Kitajskem hitro padel s 95 odstotkov na ničlo. To ni presenetljivo, saj izvoz na Kitajsko prepoveduje kar ameriška administracija. A to v resnici ni čisto res, saj po drugi strani več kot četrtino prodaje predstavlja izvoz v Singapur – od koder na Kitajsko vodijo neuradne poti.

To v praksi pomeni, da Nvidia v svojih poslovnih načrtih ne bo načrtovala prodaje na Kitajsko. Če bodo tja kaj vendarle prodali, se bo to odrazilo v drugih postavkah, sami pa o tem uradno ne bodo vedeli nič. To se bo gotovo zgodilo, ker tudi kitajska podjetja želijo Nvidijine čipe, pa četudi jim kitajska vlada promovira domače. A kaj ko to ni niti primerljivo dobro, kaj šele boljše.

Huang je ob tem pikro dejal, da ne razume, kako lahko politični odločevalci verjamejo, da je dobra zamisel tržni delež enega največjih trgov zradirati na ničlo. Pred temi ukrepi je kitajski trg za Nvidijo zagotavljal četrtino prihodkov.