nVidia je postala najvrednejši ameriški proizvajalec čipov

V minulem tednu se je zgodilo nekoč nemogoče – Intel je mesto na ameriškega najvrednejšega podjetja, ki se ukvarja z integriranimi vezji, prepustil konkurenci. Prehitelo ga je podjetje nVidia, ki mu gre zadnje čase odlično.

Intel ima zadnje čase (no, leta) hude težave, kar se očitno odraža tudi na borzi. Njihovi procesorji so doživeli že kar nekaj afer na varnostnem področju, podjetje ima težave s prehodom na napredno proizvodno tehnologijo (procesorji se še vedno izdelujejo v 14 nm litografiji, medtem ko konkurenca uporablja 7 nm), AMDjevi procesorji so v zadnjem času za Intelove (pre)trd oreh, pa še Apple je napovedal, da se bo počasi odpovedal Intelovim procesorjem in uporabljal svoje, ki temeljijo na arhitekturi ARM.

Posledično je Intelova delnica v zadnjem letu padla za 4%, medtem ko je nVidiina zrasla za – kar 70%!

Vir: Bug