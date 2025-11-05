Objavljeno: 5.11.2025 07:00

Nvidia in Deutsche Telekom bosta v Münchnu postavila milijardo evrov vreden oblak

Nvidia in Deutsche Telekom sta podpisala sporazum o partnerstvu, da bosta v Münchnu zgradila novo tovarno umetne inteligence, ki bo nemške računske zmogljivosti na tem področju povečala za polovico. Industrijski AI oblak bo vseboval več kot 1000 Nvidijinih sistemov DGX B2000 in strežnike RTX Pro z več kot 10.000 grafičnimi čipi Blackwell.

V projektu bodo sodelovali tudi številni nemški partnerji, med njimi SAP in Deutsche Bank. Oblak naj bi začel delovati že prihodnje leto. Deutsche Telekom bo poskrbel za infratrukturo, delovanje in varnost, Nvidia pa za računsko moč. Gre za konkretizacijo načelnih zavez, ki sta jih Nvidia in Deutsche Telekom potrdila junija letos.

Novi oblak naj bi bil namenjen evropskim podjetjem, ki bodo tam dobila dovolj računske moči za simuliranje in načrtovanje proizvodnih postopkov in drugih poslovnih procesov. Na voljo bo 500 petaflops računske moči, a ni čisto jasno, kako je to izmerjeno (FP8 ali FP64 – umetna inteligenca običajno potrebuje nižjo natančnost, torej FP8, ki je hitrejša).