Objavljeno: 12.8.2025 07:00

Nvidia in AMD v bizarnem dogovoru z Belo hišo dobila dovoljenje za izvoz na Kitajsko

Nvidia in AMD sta sklenila enega izmed bizarnejših dogovorov z lastno vlado, da bosta dobila licence za izvoz svojih čipov na Kitajsko. S trgovinskim ministrstvom sta se dogovorila, da bosta kot dodatno dajatev plačala 15 odstotkov svojih prihodkov iz poslovanja na Kitajskem.

Analitiki dogovor označujejo kot nenavaden, a je še vedno boljši od alternative, ki bi bila prepoved prodaje na Kitajsko. Nvidia je dejala, da spoštujejo ameriško zakonodajo glede sodelovanja na svetovnih trgih. Čipov H20 že več mesecev na prodajajo na Kitajskem, z novim dogovorom pa si obetajo spremembo. Ob tem spominjajo na fiasko s 5G, kjer so ZDA zapravile svetovni tehnološki primat.

Tudi AMD bo spet izvažal na Kitajsko, denimo svoje čipe MI308. To so napovedali že julija, sedaj pa je jasno, da ugodnost ne bo brezplačna. Vprašanje ostaja, ali bosta Nvidia in AMD cene na Kitajskem prilagodila ali pa se bosta zadovoljila z 85 odstotki prihodkov. To je še vedno precej bolj od ničle.

Dolgoročno pa je nemogoče napovedati, ali bodo tovrstni dogovori postali vsakdanji in ali se bo Bela hiša v prihodnosti morda odločila, da je 15 odstotkov premalo.