Objavljeno: 17.6.2025 11:00

Nvidia bo zgradila industrijski oblak za umetno inteligenco v Nemčiji

Jensen Huang, izvršni direktor Nvidie je na konferenci VivaTech v Parizu dejal, da bodo v Nemčiji vzpostavili industrijski oblak za umetno inteligenco. Namenjen bo podjetjem, ki bodo želela umetno inteligenco uporabljati za svoje potrebe, denimo za simulacijo oblikovanja izdelkov in upravljanja logistike, pa digitalne dvojčke in robotiko. Kot primera je navedel BMW in Mercedes-Benz. Novi nemški obrat bo upravljal Deutsche Telekom.

Huang je dejal, da dandanes vsak proizvajalec potrebuje dvoje obratov: proizvodnega in računskega, kjer se razvija umetna inteligenca za uporabo v njem. Zato gradijo prvi evropski oblak za umetno inteligenco, ki bo to omogočil. V njem bo 10.000 grafičnih čipov NvidiaBlackwell (DXG B200, RTX PRO Server), omrežna oprema in programska oprema za razvoj umetne inteligence. Uporabniki bodo uporabljali knjižnice CUDA-X, RTX in Omniverse, ki jih ponujajo tudi Siemens, Ansys, Cadence in Rescale.

Nvidia