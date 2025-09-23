Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
novice
Objavljeno: 23.9.2025 05:00

Nvidia bo v OpenAI vložil 100 milijard dolarjev

OpenAI in Nvidia sta napovedala tesno partnerstvo, ki ga bosta zapečatila z Nvidijino 100-milijardno investicijo v OpenAI. Po besedah poznavalcev gre za dvojni posel: Nvidia bo za OpenAI proizvajala čipe, ki jih bo slednji plačal z denarjem, obenem pa bo Nvidia vanj investirala 100 milijard dolarjev v zameno za prednostne delnice.

Doslej je Nvidia v OpenAI že vložila 6,6 milijarde dolarjev, Microsoft pa celo 13 milijard dolarjev. Glede na to zavezo, da bo Microsoft prejemal 49 odstotkov dobička podjetja, je OpenAI v zagonetni situaciji. A OpenAI je trenutno sredi sodnega procesa, saj se želi preoblikovati v profitno entiteto, česar tudi zaradi nasprotovanja Elona Muska ne more, privoljenje pa mora podati tudi Microsoft.

Medtem pa mu bodo Nvidijini čipi prišli še kako prav. Te dandanes merimo že v gigavatih (in ne več flopsih); Nvidia naj bi dobavila 10 GW čipov za OpenAI-jeve podatkovne centre. Govorimo o 4-5 milijonih kartic.

Prvi korak novega partnerstva bo napočil prihodnje leto, ko bo zaživela platforma Nvidia Vera Rubin. Do 100 milijard dolarjev bodo prilezli postopno v več letih.

Nvidia

Več novic

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki

Najbolj brano

  • Letos se je na letalih vnelo ali pregrelo že več kot 50 baterij elektronskih naprav

    Letos se je na letalih vnelo ali pregrelo že več kot 50 baterij elektronskih naprav

    O nevarnostih litij-ionskih baterij v prtljagi smo že večkrat pisali, prav tako imajo letalske družbe zaradi njihove vnetljivosti stroga pravila – ki pa utegnejo postati še strožja. Ameriška Zvezna agencija za letalsko varnost (FAA) je objavila novo opozorilo, v katerem je spomnila na več kot 50 resnih incidentov letos samo v ZDA.

    novice
    Objavljeno: 11.9.2025 05:00
  • <span><span>Tesla omogoča lažje plačevanje polnjenja na tujih polnilnicah</span></span>

    Tesla omogoča lažje plačevanje polnjenja na tujih polnilnicah

    Tesla je na Nizozemskem zagnala novo funkcijo MultiPass, ki omogoča, da lastniki Tesel plačujejo polnjenje na tretjih polnilnicah kar s kartico za odklepanje svojih vozil.

    novice
    Objavljeno: 11.9.2025 09:00
  • <span><span>Uporabnikom je žal, da so posodobili telefon iPhone</span></span>

    Uporabnikom je žal, da so posodobili telefon iPhone

    Apple je izdal dolgo pričakovani iOS 26, ki prinaša novo podobo Liquid Glass in številne funkcije, ki pa niso vseh navdušile.

    novice
    Objavljeno: 18.9.2025 15:00
  • Umetna inteligenca opustošila indijski informacijski sektor

    Umetna inteligenca opustošila indijski informacijski sektor

    Prva industrija, ki je začela klecati pod težo umetne inteligence, je nekoliko presenetljivo indijski informacijski sektor. Država je zaradi znanja angleščine, izobraženosti in nizke cene dela velikan pri nudenju informacijskih storitev, kot so podpora uporabnikom. Sektor, ki je letno težak dobrih 250 milijard dolarjev, je lani zaposlil 70 odstotkov manj svežih diplomantov kot v letih pred tem!

    novice
    Objavljeno: 17.9.2025 05:00
  • iPhone 17 je tu!

    iPhone 17 je tu!

    Applov iPhone 17 prinaša večji zaslon, ProMotion tehnologijo in izboljšane kamere.

    novice
    Objavljeno: 9.9.2025 20:30
  • OpenAI bo v štirih letih porabil 115 milijard dolarjev

    OpenAI bo v štirih letih porabil 115 milijard dolarjev

    Direktor OpenAI Sam Altman je sporočil, da bo podjetje v naslednjih štirih letih porabilo 115 milijard dolarjev, kar je trikrat več od predhodnih napovedi. Samo letos naj bi porabili osem milijard dolarjev, kar je poldrugo milijardo nad predvidevanji ob začetku leta.

    novice
    Objavljeno: 9.9.2025 07:00
Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice

Arhiv

Najnovejša številka revije

September 2025 Prelistaj! Spletni nakup Arhiv številk
September 2025

Uvodnik
Nemci ne znajo več

Mnenja
Kratka, a električna romanca Pro et contra - samodejna vožnja, lidar ali kamere?

Nove tehnologije
Tri leta pozneje Verjeli ali ne

Fokus
Ni podpore, ni panike

Dosje
Britanci hočejo naše osebne izkaznice, Evropa pa telefone Imec – evropski tehnični silak Je umetna inteligenca (UI) res bolj priljubljena od sovrstnikov? Pretečeni certifikati za zagon računalnika

Monitor Pro
Kje pa vas UI žuli? Preobrazba učenja v 21. stoletju Umetna inteligenca postaja hrbtenica poslovanja

Na zvezi
Le kaj bi lahko šlo narobe?

Zgodovina
Najbolj uničujoči računalniški virusi vseh časov Zgodba ljudi, ki so za vedno spremenili glasbo

Odprta scena
Intervju - Anže Vodovnik, Google

Telefoni
Končno prava Samsungova preklopnika

Preizkusi
Slovenska riba babilonka Televizijska revolucija, mar res?

Nasveti
Kovinski splet

Mobilno
Androidni kompas Naš izbor na Androidu Naš izbor na iPhonu Ribarjenje s telefonom iPhone

Kupite dostop do aktualne številke:

5,99 EUR mesečni zakup

 
  • Polja označena z * je potrebno obvezno izpolniti
  • Pošlji

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.


Več o piškotkih in nastavitve piškotkov