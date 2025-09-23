Objavljeno: 23.9.2025 05:00

Nvidia bo v OpenAI vložil 100 milijard dolarjev

OpenAI in Nvidia sta napovedala tesno partnerstvo, ki ga bosta zapečatila z Nvidijino 100-milijardno investicijo v OpenAI. Po besedah poznavalcev gre za dvojni posel: Nvidia bo za OpenAI proizvajala čipe, ki jih bo slednji plačal z denarjem, obenem pa bo Nvidia vanj investirala 100 milijard dolarjev v zameno za prednostne delnice.

Doslej je Nvidia v OpenAI že vložila 6,6 milijarde dolarjev, Microsoft pa celo 13 milijard dolarjev. Glede na to zavezo, da bo Microsoft prejemal 49 odstotkov dobička podjetja, je OpenAI v zagonetni situaciji. A OpenAI je trenutno sredi sodnega procesa, saj se želi preoblikovati v profitno entiteto, česar tudi zaradi nasprotovanja Elona Muska ne more, privoljenje pa mora podati tudi Microsoft.

Medtem pa mu bodo Nvidijini čipi prišli še kako prav. Te dandanes merimo že v gigavatih (in ne več flopsih); Nvidia naj bi dobavila 10 GW čipov za OpenAI-jeve podatkovne centre. Govorimo o 4-5 milijonih kartic.

Prvi korak novega partnerstva bo napočil prihodnje leto, ko bo zaživela platforma Nvidia Vera Rubin. Do 100 milijard dolarjev bodo prilezli postopno v več letih.

