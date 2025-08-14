Nvidia bo letos prinesla Blackwell GPU-je v običajne strežnike 2U

Nvidia je na konferenci SIGGRAPH v Vancouvru napovedala, da bo svojo najnovejšo arhitekturo GPU‑jev, RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition, naredila dostopno širšem krogu podjetij. Ti GPU‑ji bodo že letos na voljo v standardnih 2U strežnikih pri večjih proizvajalcih, kot so Cisco, Dell, HPE, Lenovo in Supermicro.

Novica je pomembna, saj odpira nove (cenejše) možnosti za tiste, ki želijo ohraniti svoja obstoječa strežniška okolja brez popolne prenove strežnikov zaradi umetne inteligence. Strežniki v obliki 2U so zasnovani za zračno hlajenje in uporabo PCIe povezav, kar pomeni, da so primerni za manjše podatkovne centre z obstoječo infrastrukturo.

Novi RTX Pro strežniki obljubljajo do 45‑krat večjo zmogljivost pri tradicionalnih nalogah, ki so bile doslej obravnavane na procesorjih CPU, kot so analiza podatkov, simulacije, video procesiranje in grafično upodabljanje. Hkrati pa nudi do 18‑krat boljšo energijsko učinkovitost ter nižje skupne stroške v primerjavi s strežniki, ki temeljijo le na CPU‑jih. Nudijo tudi občutno izboljšavo glede na dosedanje strežniške GPU-je, saj naj bi bile za LLM inferenco do 6‑krat hitrejši od prejšnjih procesorjev Nvidia L40S.