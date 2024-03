Nvidia Blackwell - najzmogljivejši čip za umetno inteligenco na svetu

Podjetje Nvidia je napovedalo procesorsko platformo za umetno inteligenco naslednje generacije, imenovano Blackwell, katere čipi so od 7- do 30-krat hitrejši od dosedanjih izredno priljubljenih in iskanih modelov H100, hkrati pa porabijo 25-krat manj energije.

Procesorji Blackwell so poimenovani v čast Davida Harolda Blackwella, matematika, ki se je specializiral za teorijo iger in statistiko. Nvidia trdi, da je Blackwell najzmogljivejši čip za umetno inteligenco na svetu, ponuja pa zmogljivost 20 petaFLOPS v primerjavi s samo 4 petaFLOPS, ki jih zagotavlja današnji procesor H100.

Velik del te zmogljivosti gre na račun kar 208 milijard tranzistorjev v čipih Blackwell v primerjavi z 80 milijardami v čipu H100. Nvidia je to dosegla tako, da je povezala dve veliki procesorski rezini, ki lahko med seboj komunicirata s hitrostjo do 10 terabajtov na sekundo.

Lep dokaz, kako ključni so procesorji Nvidia za današnji uspeh umetne inteligence, je pričevanja sedmih direktorjev, ki so na predstavitvi nagovorili javnost. Med njimi so bili izvršni direktor OpenAI Sam Altman, izvršni direktor Microsofta Satya Nadella, izvršni direktor Alphabeta Sundar Pichai, izvršni direktor Mete Mark Zuckerberg, izvršni direktor Google DeepMinda Demis Hassabis, predsednik Oracla Larry Ellison, izvršni direktor Della Michael Dell in izvršni direktor Tesle Elon Musk.

Nvidia na predstavitvi sicer ni razkrila, koliko bodo stali čipi Blackwell, govorimo pa o zelo premijskih izdelkih. Današnji procesorji H100 zaradi velikanskega povpraševanja trenutno stanejo med 25.000 in 40.000 dolarji na čip, poleg tega je čakalna doba zanje kar okoli 11 mesecev. Celotni sistemi, ki jih poganjajo ti čipi, pa lahko stanejo tudi do 200.000 dolarjev.