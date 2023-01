Nuklearna energija za podatkovne centre?

Podatkovni centri so veliki porabniki električne energije, saj so v lanskem letu porabili nekje med 1 in 1,5% svetovne proizvodnje, zato se v časih energetske draginje soočajo s številnimi težavami in kritikami javnosti. Strokovnjaki analitske družbe Omdia trdijo, da postaja nuklearna energija z lastnimi miniaturnimi reaktorji verjetno resna alternativa za zagotavljanje potrebne energije v prihodnosti.

V tem primeru ne govorimo o velikih nuklearnih centralah, ki zmorejo proizvajati gigavate električne energije temveč o miniaturnih reaktorjih SMR (Small Modular Reactors), ki lahko proizvajajo nekaj deset ali sto megavatov, kar je povsem dovolj za napajanje podatkovnih centrov. Podobne reaktorje že desetletja uporabljajo v posebne namene, na primer na nuklearnih podmornicah.

Nuklearna energija ima nekaj prednosti za uporabo v podatkovnih centrih. Prvič, je zelo učinkovita pri proizvodnji električne energije, saj lahko en gram urana proizvede toliko energije kot 2,5 tone ogljika. To pomeni, da lahko nuklearna energija proizvede velike količine električne energije z majhnimi vložki goriva.

Tehnologija proizvodnje nuklearna energija je v zadnjih letih doživela velik napredek in je danes v primerjavi z drugimi tudi zelo varna, če se uporablja pravilno. Moderni reaktorji imajo visoko stopnjo varnosti in so zasnovani tako, da se prepreči kakršenkoli nevarni dogodek, kot je izbruh jedrskega reaktorja.

Nuklearna energija je seveda tudi okolju prijazna, saj ne sprošča nobenih emisij ogljika v ozračje. To pomeni, da ne prispeva k onesnaženju zraka in podnebju sprememb, kar je pomembno za podatkovne centre, ki porabijo veliko električne energije. Res pa je, da so odpadki, ki nastanejo pri proizvodnji nuklearne energije, radioaktivni in lahko predstavljajo tveganje za okolje in zdravje ljudi, če se ne obravnavajo pravilno.

Nuklearni reaktorji SMR seveda niso primerni za vsakršne podatkovne centre. Pri družbi Omndia ocenjujejo, da so kandidati podatkovni kampusi, ki skupno porabijo več kot 100 megavatov, vendar je takih po svetu čedalje več. Svetovna agencija za energijo IAE je v raziskavi izračunala, da so podatkovni centri v letu 2021 porabili med 220 in 320 TWh električne energije. Če k temu dodamo še 100-140 TWh za rudarjenje kriptovalut in 260-340 TWh za podatkovna omrežja, lahko vidimo, da je poraba električne energije za zagotavljanje informacijske družbe velik izziv.

Velika je tudi možnost, da bi nuklearno energijo uporabljali le kot enega od energetskih virov, še posebej pa se zdi zanimiva alternativa za dosedanje sisteme za zagotavljanje rezervnega napajanja, ki danes pogosto sloni na agregatih na fosilna goriva.

Nuklearna energija je na tem segmentu alternativa pridobivanju potrebne energije iz sončne in vetrne energije, ki imata ta hip še celo nižjo operativno ceno (LCOE, levelized cost estimate). Reaktorji SMR naj bi v drugi polovici tega desetletja dosegali nivo LCOE med 40 in 65 dolarjev na MWh medtem ko imajo vetrne elektrarne danes stroške 37$ na MWh, solarna energija pa 33$ na MWh. Toda analitiki pričakujejo, da se bodo cene teh alternative, zlasti vetrnih centrale višale, cene SMR pa nižale.