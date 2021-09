NT Konferenca 2021 v znamenju šolstva in izobraževanja

Konec septembra se je v Portorožu vnovič odvijala tradicionalna Microsoftova NT Konferenca, ki je bila tokrat nekaj posebnega. To je bil eden prvih IT dogodkov v zadnjih dveh letih, ki se je odvijal v živo, pa čeprav pod strogimi zdravstveno-varnostnimi pogoji, ki jih narekuje epidemija. Kapo dol organizatorjem za vztrajnost, pa tudi za uveljavitev ukrepov na način, da so bili resnici na ljubo zelo malo moteči za obiskovalce.

Še preden gremo na vsebinski del še beseda o sodelujočih. Sodeč po dogodkih in premorih za kosilo, je bilo udeležencev vsaj toliko kot pretekla leta (uradno okoli 1.300), kar je vsekakor zanimivo. Pri mnogih drugih dogodkih je udeležba v živo po začetku epidemije močno upadala, tudi kadar so pogoji dovoljevali več. Očitno smo v IT sektorju zelo trdoživi, osveščeni in angažirani. Vsaj upam, da je tako.

Epidemija je močno vplivala tudi na vsebino konference. Verjetno bo le redke presenetilo dejstvo, da je Microsoft letos v ospredje dal šolstvo. Temu je bil posvečen uvodni govor, prvi dan konference, medtem ko so ostale, tudi poslovne vsebine bile v ostalih dnevih dogodka.

Tudi če pogledamo urnik dogodkov, je moč hitro zaznati spremenjen utrip dogajanja na področju IT, seveda gledano skozi Microsoftovo prizmo. Ogromno je predavanj povezanih z Microsoft Teamsi, virtualnimi konferencami, hibridnim delom, učenjem na daljavo in podobno. V preddverju je večina razstavljavcev prikazovala pripomočke za konference, predvsem pametne table, kamere in ostalo opremo. Nedvomno je to značilnost trenutka, saj je tega bilo znatno več, kot v preteklosti.

Prvi dan je lahko občinstvo spremljalo niz zanimivih predavanj na temo šolstva in izobraževanja, kjer so bile predstavljene najboljše prakse, predvsem pa je Ministrstvo za šolstvo javno razkrilo svoje načrte, za novo dobo šolanja, ki precej bolj vključuje digitalne tehnologije. Kajti informacijsko podrte tehnike in metode poučevanja bodo po mnenju vseh ostale v neki obliki prisotne tudi po epidemiji. COVID-19 je morda digitalizacijo izobraževanja pohitril za okoli kar 10 let.

Ministrstvo je po začetnem šoku, ko se je bilo treba čez noč prilagoditi šolanju na daljavo, očitno zdaj temeljito pripravilo in zastavilo dobro strategijo, tudi po mnenju predstavnikov stroke. Za strategijo skrbi nova služba za digitalizacijo izobraževanja, ki naslavlja tako potrebe po infrastrukturi, učitelje (in s tem ravnatelje) ter učence. Izpostavil bi misel, da ministrstvo to ne počne zgolj za trenutni šolski sistem temveč pri snovanju strategije upošteva ugotovitev, da se bomo v prihodnosti v večini primerov morali izobraževati čez celo življenje.

Ministrstvo je strategijo predvsem začelo podpirati s konkretnimi ukrepi. Omeniti velja akcijski načrt ANDI (ki pokriva potrebe in aktivnosti nekje do leta 2027), načrt za obnovo in okrevanje (tudi s pilotskimi projekti), upoštevanje evropske kohezijske politike na področju izobraževanja in prenos dobrih projektov in praks iz drugih članic EU k nam. Vse skupaj se bo dogajalo v E-središču, kjer vabijo k sodelovanju širšo skupnost, tako za formalno kot neformalno sodelovanje.

Microsoft je temo šolstva in izobraževanja pospremil z zanimivim predavanjem. Predavatelj Denis Chiurtu je svojo predstavitev možnosti orodja MS Teams in Microsoftove strategije na področju šolstva opravil kar na daljavo in sicer iz svojega prenosnika Surface postavljena na svoj motor v središču Portoroža. Ob tem je uporabil vse tehnične novosti, ki jih premore Teams, od samodejnega izničevanja šumov, zameglitve ozadja, postavljanja predavatelja v ospredje pred prosojnico in celo samodejnega podpisovanja in celo prevajanja (v slovenščino!) podpisov v realnem času. Prikaz v živo, kot dokaz, da je Teams lahko univerzalno in vsestransko orodje, ne glede na to kje je predavatelj oziroma slušatelj.

Čeprav je bilo ostalih tem na NT konferenci na pretek, se zdi, da sta Microsoft Teams (in z njim povezano delo na daljavo) ter dogajanje okoli spletnih storitev Azure krojile večino dogajanja na tem dogodku. Vsebinsko kakih posebnih novosti ni bilo izpostavljenih (morda Windows 365, zanimivo pa, da precej manj Windows 11), morda zato, ker se je konferenca zgodila v času, ko je Microsoft večino letošnjih novosti že razkril.

Spomnimo se tudi, da je Microsoft v času epidemije organiziral okrnjeno spletno različico NT konference tako da morda za osrednji dogodek res zanimivih in izvirnih tem ni več ostalo prav dosti. Kar je nekoliko paradoksalno, saj po mnenju Microsofta svet vstopa v obdobje, ko bo dve tretjini bruto domačega proizvoda digitaliziranega. Priložnosti torej ne bo zmanjkalo.

Udeleženici poslovnega dne NT konference so razpravljali o aktualnih temah, kot so digitalizacija in okrevanje gospodarstva, vpliv tehnologije na posameznike in družbo, prihodnost voditeljstva ter razvoj novih veščin za uspešno prilagajanje spremembam, ki jih prinaša hiter tehnološki razvoj. Barbara Domicelj, direktorica Microsofta Slovenija, je v uvodnem nagovoru v poudarila, da na smo na področju dela že vstopili v obdobje, ko vse več podjetij na podlagi izkušenj v zadnjih 18 mesecih na novo postavlja svojo kulturo, vrednote in politike, ki odražajo trajen prehod na model hibridnega dela.

Microsoftova raziskava, ki je zajela 31.000 delavcev po svetu, je namreč pokazala, da kar 41 odstotkov zaposlenih razmišlja, da bi v enem letu zapustili svojega trenutnega delodajalca, saj so nekateri v zahtevnih razmerah prevrednotili življenjske prioritete, drugi si želijo najti nekaj novega tudi zaradi nezadovoljstva s podporo, ki jo jim je nudil delodajalec. Zaradi tega je treba v vseh organizacijah opolnomočiti vodje, da bodo lahko učinkovito upravljali prehod v hibridno delo, zaposlenim pa zagotoviti nova orodja in vire, vključno z novimi kulturnimi normami, ki bodo preprečevala digitalno preobremenjenost.