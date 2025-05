Objavljeno: 9.5.2025 08:00

NSO Group mora plačati zaradi vdora v WhatsApp

Izraelsko podjetje NSO Group, ki je med drugim avtor zloglasnega orodja za vdiranje v pametne telefone Pegasus, mora WhatsAppu plačati 167 milijonov dolarjev. Sodišče je izreklo sorazmerno visoko kazensko odškodnino, ker je NSO Group vdiral v profile in telefone uporabnikov WhatsAppa. NSO Group se je branil, da so razvili le programsko opremo, ki so jo prodajali upravičenim kupcem, ki so državne agencije.

Zato se bo NSO Group na odločitev seveda pritožil. Po drugi strani iz WhatsAppa slišimo, da gre za prvo zmago proti razvoju in uporabi vohunske programske opreme, kar označujejo za prelomno odločitev. Zares takšne razsodbe še ni bilo, a tudi podobnega primera na sodišču še ni bilo.

Za Pegasus je širša javnost izvedela leta 2021, ko so mediji objavili seznam več deset tisoč telefonskih številk, ki naj bi jim prisluškovali. Na seznamu so bili tudi vidni politiki iz Velike Britanije, France in drugod.