NSA in CIA zaradi varnosti blokirata spletne oglase

V spletu se je pojavilo pismo, v katerem ameriški kongres omenja pomembnost programske opreme za blokiranje spletnih oglasov.

Pismo se nanaša na varnostno-obveščevalne službe, med njimi CIA in NSA, pa tudi FBI, DEA (za boj proti trgovanju z ilegalnimi drogami) in druge. Večina uporabnikov adblock vtičnikov jih uporablja bolj zaradi nadležnosti spletnih oglasov, a ameriške oblasti omenjajo predvsem varnostni vidik, saj se pogosto dogaja, da se ravno preko oglasov računalnike okuži z zlonamerno programsko opremo. Hkrati se s temi oglasi zbirajo tudi osebni podatki uporabnikov, denimo podatki o uporabljenih napravah, podatek o lokaciji, itd. Zanimivo, da so vpeljali rešitev na nivoju omrežja, med drugim tudi preko sistema DNS.

Nas to spominja na priljubljeni programski paket Pi-hole, namenjen majhnim računalnikom Raspberry Pi. Programska oprema deluje kot strežnik DNS za naše omrežje, pri tem pa ustavi promet na znane oglaševalske strežnike. Za razliko od bolj klasičnih vtičnikov, namenjenih spletnim brskalnikom, deluje na nivoju samega omrežja, torej za vse naprave, ki so vanj povezane, in za vse programe, s katerimi dostopamo v splet. O Pi-hole smo v preteklosti že pisali.