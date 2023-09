NSA domuje v vaših čipih in vestno posluša

Čeprav je Edward Snowden novinarjem dokumente NSA posredoval že pred desetletjem, so ti do danes objavili približno odstotek vsebin, nova razkritja pa še vedno kapljajo na dan. Slovenski strokovnjak za računalniško varnost Matej Kovačič je v obširnem zapisu na Facebooku povzel ranljivosti, ki jih je NSA namerno vgrajevala v komercialno strojno opremo, o čemer je v doktoratu pisal Jacob Appelbaum.

NSA je na primer pridobila nadzor nad proizvajalcem SoC-ov (System on a Chip) Cavium, ki proizvaja čipe za komunikacijsko opremo. V brezžičnih usmerjevalnikih, velikih mrežnih stikalih in podobnih napravah najdemo njihove izdelke, ki imajo stranska vrata. To pomeni, da NSA brez prisluškuje temu prometu. To seveda ni prvi tovrstni primer, saj so v preteklosti že ugotovili, da NSA kompromitirala Juniperjevo, Ciscovo in drugo opremo.

Dandanes podjetje Cavium ne obstaja več pod tem imenom, saj ga je leta 2018 prevzel Marvell. Njegove izdelke pa najdemo v pametnih avtomobilih, diskih in številnih drugih elektronskih komponentah. A zaključimo vendarle pozitivno. Pred leti se o tem javno ni vedelo nič, sedaj že obstajajo seznami opreme, ki jo NSA imenuje SIGINT-enabled (po domače kompromitirane), varnostni raziskovalci pa razvijajo rešitve, ki bodo onesposobile tovrstno prisluškovanje.

