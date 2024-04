Novosti v Google Workspace

Google je na konferenci Cloud Next predstavil številne novosti za pisarniško storitev Google Workspace, ki bodo pomagale bolje izkoristiti vgrajena orodja, pogosto s pomočjo funkcij na temelju umetne inteligence.

Prva novost je povsem novo orodje Google Vids, ki omogoča preprosto ustvarjanje in delitev video gradiva pri skupinskem delu. Vids uporablja elemente umetne inteligence za snemanje in urejanje video posnetkov, kjer lahko izbiramo slog, dodatno slikovno gradivo, glasbo in besedila. Vids tudi pomaga s sintezo govora, kjer lahko prebere besedilo, ki ga pripravimo ob video posnetku. V pisarniškem okolju bo postal pomočnik za video, pisanje, produkcijo in montažo v enem orodju.

Uporabniki storitev Workspace lahko že zdaj uporabljajo simultane prevode pogovorov med video klici v nekatere od 17 podprtih jezikov, Od junija bo orodje znalo tudi samodejno prevajati razpoznana besedila v 52 novih jezikov. Ta hip še ni jasno, ali bo med njimi tudi slovenščina. Samodejno prevajanje in samodejna izdelava zapiskov (s povzetki) bo del dodatne plačljive storitve, ki bo stala 10 dolarjev na mesec.

Novost je tudi orodje AI Security. Ta dodatek omogoča samodejno prepoznavo, razvrščanje in zaščito občutljivih datotek v celotnem podjetju v z datoteke hranjene v okolju Google Drive. Pri tem uporablja modele umetne inteligence, ki ohranjajo zasebnost in jih je mogoče usposobiti z razpoznavo edinstvenih podatkov za posamezno organizacijo, kar omogoča stalno preverjanje, razvrščanje in zaščito obstoječih ter novih datotek v storitvi Drive. Tudi ta novost bo na voljo kot dodatek za ceno 10 dolarjev na uporabnika na mesec.

Google je tudi osvežil možnosti formatiranja podatkov v preglednicah Sheets. Uporabniki lahko izbirajo med številnimi prenovljenimi predlogami, ki vključuje vse od vodenja projektov, do načrtovanja dogodkov in upravljanja zalog. V orodju Docs pa uvajajo boljšo organizacijo dela z dokumenti, ki so razporejeni v zavihke. V dokumentih bo tudi mogoče imeti naslovnice, kjer so slike postavljene do robov brskalnika, ne samo na površino dokumenta.

Nekaj novosti je namenjenih tudi za lažjo pripravo sporočil v programu Gmail, zlati na mobilnih napravah. Tam lahko uporabniki računajo tako na generativno umetno inteligenco, kot tudi možnost narekovanja sporočil oziroma odgovorov. S pomočjo pomočnika Gemini bo mogoče preprosto spremeniti kratke zapiske v popolnejša sporočila.