Novosti v Google Maps/Zemljevidih

Google je s svojo aplikacijo Maps (Zemljevidi) nesporni vodja na področju satelitske navigacije oz. satelitskega vodenja v svetu. Tudi zato, ker aplikaciji vedno znova dodaja nove in nove zmogljivosti. Tokratne novosti kombinirajo lokacijo in nadgrajeno resničnost v načinu Live View.

Aplikacija Zemljevidi se vrhunsko izkaže na potovanjih po tujih deželah, ker odlično kombinira vse (vele)mestne tipe prevozov (avtobuse, tramvaje, podzemne železnice, celo električne skiroje), za boljšo orientacijo pa pripomore tudi t.i. način Live View, ki s pomočjo telefonove kamere prepozna stavbe v naši bližini. Live View nas zna celo voditi do cilja, če smo na ulici peš.

Google najavlja, da je po novem v način Live View dodan tudi prikaz ključnih mestnih znamenitosti, s katerimi se bomo lažje orientirali. To zaenkrat deluje v mestih Amsterdam, Bangkok, Barcelona, Berlin, Budimpešta, Dubai, Firence, Istanbul, Kuala Lumpur, Kjoto, London, Los Angeles, Madrid, Milano, München, New York, Osaka, Pariz, Praga, Rim, San Francisco, Sidney, Tokijo in Dunaj.

Način Live View bo kmalu na voljo (na telefonih Pixel pa je že) tudi pri deljenju lokacije. Ko nam bo nekdo delil lokacijo, kje se nahaja, se bomo do njega lahko sprehodili tako, da nam bo telefon na sliki iz kamere kazal v kateri smeri je.

In nenazadnje – Google se je pohvalil, da znajo Zemljevidi po novem pri določanju lokacije upoštevati tudi relief, oz. višino. Značka za označevanje lokacije tako po novem ne stoji nekje v zraku, ampak na tleh, saj Google s pomočjo strojnega učenja ve, kako visoki so hribi in kako visoke so stavbe.

Google Maps Blog