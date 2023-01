Novosti v Excelu za lažje delo s formulami

Microsoft je v zadnjem paketu posodobitev za orodja Microsoft 365 (nekoč Office 365) pripravil kar nekaj zanimivih novosti, ki so bile visoko na seznamu želja uporabnikov. Microsoft Excel je eno od najbolj pogosto uporabljenih orodij v poslovnem okolju, zato so vsakršne novosti, ki prispevajo k lažjemu in hitrejšemu delu dobrodošle.

Novosti uporabljajo algoritme strojnega učenja in skušajo predvideti, kaj želi uporabnik narediti s podatki v preglednici. Prva novost, ki jo bodo videli vsi uporabniki, torej tudi tisti, ki uporabljajo spletno različico, je pametno svetovanje uporabe formul. Excel bo na podlagi podatkov (konteksta podatkov) predlagal najbolj pogoste formule, ki bi utegnile zanimati uporabnika, vključno z navodili za njihovo pravilno rabo.

Druga novost pa je precej izboljšana funkcija za samodejno dokončanje pisanja formule. Excel bo odslej videl, katere formule in funkcije so bile uporabljene drugod v preglednici in poskušal špekulativno predlagati njihovo rabo tudi na podobnem nizu podatkov drugod v programu.

Bolje kot doslej bo Excel pomagal pri urejanju podatkov pridobljenih prek spletnih in omrežnih povezav. Ne samo, da bo uporabniško bolj prijazno prikazal, kjer povezave in podatki manjkajo, temveč bo ponujal alternative, ki bodo omogočile uporabo preglednice tudi v takih primerih (na primer s pomnjenjem zadnje vrednosti podatkov).

Zadnja novost pa so slike, ki bodo po neštetih letih končno našle svoje mesto tudi znotraj celic preglednice. Doslej so slike lahko bile postavljene v preglednico le kot poseben sloj, ki je bil poveznjen čez celice, kar je povzročalo nevšečnosti, če so se strukture kasneje močno spreminjale in se je s tem porušilo oblikovanje.

Novosti bodo sprva na voljo za angleško različico Excela, kasneje bodo na voljo tudi za druge jezikovne različice. Popravki bodo na voljo čez celoten spekter Excelov, tako za okolje Windows, macOS, kot tudi za spletne različice programov (nekoč imenovane Office Online).

ZvY6ymha2XY

rG0MJIdav0k