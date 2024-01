Novosti v Androidu

Google je na sejmu CES 2024 napovedal več novih funkcij za operacijski sistem Android, ki bodo navdušile uporabnike pametnih telefonov.

Med novostmi, ki nas čakajo v bližnji prihodnosti je zmožnost Quick Share, ki so jo pri Googlu ustvarili skupaj s Samsungom. Rešitev, ki jo uporabniki Applovih naprav s pridom uporabljajo od nekdaj, bo že februarja omogočala deljenje vsebin med različnimi napravami, telefoni in celo prenosniki Chromebook.

Hitro parjenje Fast Pair, ki že deluje z brezžičnimi slušalkami Bluetooth, bo kmalu podpiralo predvajalnik Chromecast in druge naprave Google TV, medtem ko se bo oddajanje vsebin Casting razširilo na več aplikacij in naprav, med drugim na TikTok in Chromecast.

Google si prizadeva tudi za večjo interoperabilnost pametnih naprav različnih proizvajalcev. Z uporabo standarda Matter bodo LG TV in izbrane naprave Google in Android TV OS kmalu delovale kot vozlišča za Googlov pametni dom Home.

Pozornosti bo deležen tudi Android Auto, o katerem smo že poročali, da bo kmalu tovarniško vgrajen v avtomobila Ford Mustang Mach-E in F-150 Lightning, vedno več električnih vozil, združljivih z Android Auto, pa bo lahko delilo realnočasovne podatke o bateriji z Googlovimi Zemljevidi.