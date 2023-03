Novo orodje za merjenje učinkovitost podatkovnih centrov

Organizacija The Green Grid, ki si prizadeva za bolj trajnostno in vzdržno delovanje podatkovnih centrov, je predstavilo novo orodje, s katerimi lahko upravitelji in načrtovalci podatkovnih centrov simulirajo finančne učinke različnih metod hlajenja in napajanja podatkovnih centrov, še preden se odločijo za spremembe, ki so običajno zelo velike investicije.

Orodje z imenom tggTCO (The Green Grid TCO) omogoča preigravanje različnih scenarijev napajanja in tekočinskega hlajenja podatkovnih centrov ter primerjavo finančnih vložkov, učinkov, zmogljivosti in energijskega odtisa. Tovrstno orodje je v tem sektorju še posebej dobrodošlo, ker povpraševanje po storitvah podatkovnih centrov narašča hitreje, kot se podatkovni centri lahko prilagajajo na povpraševanje.

Posledica so vse prej kot optimalni sistemi za napajanje in hlajenje, zgolj zato, da ponudniki lahko zagotovijo nemoteno uporabo storitev. Dolgoročno ima lahko tako preuranjeno iskanje rešitev resne finančne posledice, predvsem pa večji vpliv na okolje (segrevanje, poraba električne energije, poraba vode), kot bi bilo nujno.

Organizacija The Green Grid je nastala prav s ciljem, da bi sektor podatkovnih centrov (tako velikih hipercentrov, kot tudi malih v lasti podjetij) popeljala v pravo smer razvoja. Strokovnjaki organizacije so prepričani, da je prihodnost podatkovnih centrov v tekočinskem hlajenju, najboljša priporočena tehnologija pa se lahko precej razlikuje med specifičnimi podatkovnimi centri. Na odločitev vpliva cel niz podrobnosti, kot so tip bremen, pričakovana rast, umestitev v prostor, vremenske okoliščine, učinkovitost, različne opcije napajanja in podobno.

Kako pomemben je ta vidik upravljanje podatkovnih centrov lepo nakazuje študija uporabe tekočinskega hlajenja v centrih družbe Google. Ta razkriva, da je Google z uporabo tovrstnega hlajenja centrov odpravil emisijo skoraj 300.000 ton CO2 in to samo leta 2021. Toda s tem so odprli novo polemiko, saj so za hlajenje centrov v istem letu porabili 16 milijard litrov vode, kar je povzročilo ostre kritike lokalnih skupnosti. Zato je v tem sektorju veliko napora vloženega v iskanje boljše alternative pretirani uporabi vodnih virov.