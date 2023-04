Novo glasbeno uspešnico je ustvarila umetna inteligenca

Umetna inteligenca je ustvarila prvi glasbeni hit. Pesem Heart on my Sleeve, ki jo pojeta umetno ustvarjena glasova priljubljenih pevcev, je zbrala več milijonov poslušanj, preden so jo odstranili s pretočnih platform.

Pesem, ki jo je z uporabo generativne tehnologije umetne inteligence ustvaril umetnik Ghostwriter, je postala viralna in obnorela družabna omrežja ter pretočne platforme TikTok, Spotify, YouTube in druge. Priljubljenost ni ostala neopažena. Ameriška založba Universal Music Group, pod njenim okriljem ustvarjata Drake in The Weeknd, katerih glasova sta bila uporabljena v skladbi, je zahtevala takojšen izbris pesmi. Kar je čudno, glede na njihove pretekle izjave, ko so izrazili prepričanje, da bodo oboževalci še vedno cenili pristna dela in ločevali med pravim izvajalcem in njegovo umetno ustvarjeno kopijo. Verjetno so spoznali, da umetno ustvarjena pesem ni nič slabša od izvirnikov, kar potrjujejo tudi navdušeni komentarji poslušalcev. Dejstvo je, da gredo stvari z umetno inteligenco v smer, kjer bodo glasbeniki zagotovo izgubili del prihodka, če se nekaj ne spremeni.

Generativna umetna inteligenca se hitro razvija in izboljšuje na področju besedil, slik, zvoka in videa, kar pomeni, da bo tehnologija lahko vplivala na ustvarjalne industrije na vseh ravneh. Glasbena industrija se trenutno sooča s številnimi etičnimi in pravnimi vprašanji glede avtorskih pravic in lastništva, povezanih z umetno inteligenco.

Pesem še vedno lahko poslušamo na SoundCloudu.