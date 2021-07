Novo – aplikacija zVem, ki omogoča tudi hranjenje potrdil o cepljenju in testiranju

Od včeraj je v mobilnih trgovina Play Store in App Store na voljo aplikacija zVEM, ki predstavlja mobilno alternativo spletnega dostopa do državnega zdravstvenega portala. Omogoča tudi dostop do potrdil COVID.

V aplikacijo se prijavimo preko spletnega portala, oz. kode QR, ki jo ta prikaže po tem, ko se vanj prijavimo s kvalificiranim potrdilom (ali sistemom smsPass). Omogoča dostop do eNaročanja, eReceptov in eDokumentov, ima pa tudi ločeno rubriko – potrdila COVID. Tam lahko prevzamemo potrdilo o opravljenem cepljenju ali morebitnem testiranju za COVID, ki je enakovredno papirni oz. PDF različici, ki smo jih imeli na voljo do sedaj.

Aplikacija omogoča tudi lokalno hranjenje potrdil, kar je smiselno, ko potrdilo potrebujemo hitro – dostopno je takoj po vpisu kode PIN in ne zahteva prijave v portal zVEM.

Aplikacija za Android

Aplikacija za iPhone