Novinarsko konferenco vodilo devet humanoidnih robotov

Novinarsko konferenco na vrhu AI for Good v organizaciji Združenih narodov, ki je potekala v Ženevi, so prvikrat v zgodovini vodili humanoidni roboti. Devet robotov je sodelovalo na posebej pripravljenem dogodku, ki je potekal v petek in kjer so želeli sprožiti razpravo o prihodnosti umetne inteligence.

Kot lahko vidite na posnetku, so roboti že precej sposobni, niso pa še povsem kos takšni nalogi. Devetim robotom je pomagalo tudi nekaj ljudi, da so se povzpeli na oder, kjer so potem sedli. Po besedah ITU (International Telecommunication Union) je bila to prva novinarska konferenca, ki so jo vodili humanoidni roboti.

Roboti so se izražali jasno in razumljivo, ni pa znano, ali so bili njihovi odgovori vnaprej pripravljeni. Med drugim so dejali, da so učinkovitejši vodje od ljudi, a da ne bodo nikomur nadomestili zaposlitve in da ne načrtujejo upora.