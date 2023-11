Novi Windows 11 je tu!

Microsoftov operacijski sistem je bogatejši za novo letno posodobitev 23H2, ki združuje pridobitve letošnjega leta v eni osnovi.

Windows 11 23H2 ima enako jedro in sistemske datoteke kot predhodna različica 22H2, a je bogatejša za številne večje funkcije, ki so tekom leta kapljale na računalnik. Glavna razlika je, da zdaj vemo, da ima vsak računalnik, ki teče na 23H2, te funkcije, medtem ko jih starejše različice 22H2 morda nimajo. Osrednja zvezda posodobitve je AI Copilot, ki je bila dejansko uvedena že pred mesecem dni in predstavlja prihod umetne inteligence v najbolj priljubljen operacijski sistem na svetu. Copilot bo zamenjal Cortano pri sistemskih opravilih, iskanju datotek ter združevanju besedil. Med specifičnimi dodatki 23H2 sta zamenjava aplikacije Chat iz prejšnjih izdaj Windows 11 z Microsoft Teams, ki je privzeto pripeta na opravilno vrstico, ter označevanje in ločeno upravljanje sistemskih aplikacij. Posodobitev 23H2 bi morali samodejno prejeti prek storitve Windows Update. Če tam ni na voljo, lahko uporabimo Windows 11 Installation Assistant ali prenesemo namestitvene datoteke prek Microsoftovega orodja Media Creation.