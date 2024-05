Novi Windows 11 24H2 bo avtomatično pobrisal WordPad in Cortano

V novi verziji Windows 11, ki bo nosila oznako 24H2 in bo temu primerno izšla čez nekaj mesecev, bo poleg številnih novosti nekaj funkcionalnosti tudi umanjkalo. Odkar je minuli teden izšla predogledna verzija (Release Preview Channel) z oznako 26100.72, je to še bolj očitno.

Poslovili se bomo na primer od WordPada, Cortane in Tips. WordPad ima za seboj izjemno dolg staž, saj je z nami sobival 30 let, a se je v Windows 8 nehal posodabljati. Za razliko od Beležnice, ki z novostmi, kot so zavihki, doživlja drugo pomlad, je WordPad že več let na poti na smetišče.

Drugačno zgodbo ima Cortana, ki je precej novejšega veka, a jo bo zamenjal bistveno zmogljivejši Copilot. Da se bo Cortana poslovila, so sporočili že lani. Odstranili bodo tudi Tips, za večjo varnost pred virusi pa še VBScript.

Omenjene komponente bodo odstranjene prisilno in avtomatično. Ne le da jih Windows 11 24H2 ne bo več imel, tudi pri nadgradnji se bodo izbrisale. Kdor želi preizkusiti novi Windows 11, lahko to že stori, če se vpiše v Windows Insider in se nato odpravi na Windows Update.