Novi Thunderbird je tu!

Priljubljeni brezplačni odjemalec elektronske pošte Mozilla Thunderbird je deležen temeljite prenove.

Mozilla je z odjemalcem elektronske pošte v preteklosti ravnala drugače kot z brskalnikom Firefox. Medtem ko je slednji v vsaki verziji prejel nekaj novega, je Thunderbird vedno slovel kot preprosto in uporabno orodje, ki se nikoli ne spreminja. Kljub prijaznosti do uporabnika je dotična strategija pomenila, da je Mozillin odjemalec sčasoma (vsaj na videz) zastarel. Z različico 115, ki je na voljo od danes naprej, želi Mozilla Thuderbirda preobraziti v najsodobnejši pripomoček za elektronsko korespondenco.

Posodobitev prinaša uporabniški vmesnik, ki je videti veliko bolj moderen in podoben drugim sodobnim e-poštnim odjemalcem. Vsebino elektronskih sporočil v obliki kartic zdaj namesto pod seznamom prikaže na desni strani pogovornega okna, izboljšani pa so še seznam stikov, razvrščanje map in delo z označenimi sporočili. Končno je dobil svoj trenutek pozornosti s strani razvijalcev tudi koledar, ki je s sodobnim videzom in naprednimi zmožnostmi zdaj primeren, da prevzame osrednjo vlogo pri načrtovanju delovnega dne uporabnika.