Novi televizorji Samsung

Samsung je na včerajšnji predstavitvi predstavil televizorske modele, ki bodo na voljo v letu 2021.

Kot smo že pisali, bo Samsung za letošnjo osnovo vzel tehnologiji Neo QLED in MicroLED. Slednja bo na voljo najzahtevnejšim aplikacijam (ne nujno domačim TV gledalcem), prva pa je, kot kaže, še zadnji korak v smeri različice tehnologije OLED, ki jo menda razvijajo Korejci.

Trenutno za tehnologijo, ki prinaša najbolj kontrastno in »živo« sliko, veljajo zasloni OLED, ki jih izdeluje korejski konkurent LG, saj imajo zaslonske pike, ki oddajajo svetlobo, zato so lahko tudi popolnoma ugasnjeni, slika pa zato popolnoma črna. OLEDi imajo tudi svoje slabosti, kot je nevarnost »vžganja« slike (kar danes uspešno odpravlja množica programskih trikov) in manjša svetilnost, zato se je Samsung od te tehnologije že pred časom poslovil. Od takrat se trudijo z nadgradnjami obstoječe tehnologije LCD, ki so jo poimenovali QLED. Od letos bo to Neo QLED.

Letošnja nadgradnja gre v smeri osvetlitve MiniLED, ki omogoča presvetlitev celic LCD (še vedno s kvantnimi pikami za boljšo barvno polnost) z množico veliko manjših »svetilk« LED. Na ta način naj bi televizorji zmogli zelo natančen »prižig« skoraj posameznih celic, kontrastnost pa naj bi se povsem približala tisti, ki jo zmore tehnologija OLED. Hkrati naj bi bila slika svetlejša od OLED, pa tudi bolj barvno polna. Kakorkoli, še vedno gre za tehnologijo LCD, različni viri pa poročajo, da naj bi Samsung že naslednje leto resno zakorakal v vode OLED. S tehnologijo QD-OLED.

Večji modeli bodo letos na voljo v tehnologiji MicroLED, ki ima, podobno kot OLED, samosvetleče elemente, ni pa cenovno primerna za relativno majhne televizorje. Modeli televizorja The Wall se bodo letos kljub temu začeli pri diagonali 76 palcev. Prvi lanski modeli so imeli diagonalo 146 palcev, kar je skoraj 4 metre. Kar je »verjetno« preveč za običajen dom.

Najmočnejši televizorski model, ki je bil predstavljen včeraj, sliši na ime QN900, ima ločljivost 8K in skoraj neobstoječe robove. Kaj več o posameznih modelih pa, ko jih dobimo v preizkus.

