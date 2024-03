Novi telefoni Samsung Galaxy z brezšivnim posodabljanjem

Samsung je na novih telefonih serije Galaxy začel uvajati funkcijo brezšivnih posodobitev operacijskega sistema Android, ki bo odpravila mukotrpno čakanje uporabnikov na zaključek izvajanja nadgradenj.

Lastniki Samsungovih telefonov neradi govorijo o postopku posodabljanja operacijskega sistema na njihovih napravah. Razlog je preprost, za razliko od veliko drugih pametnih telefonov, se korejski telefoni ne posodabljajo v ozadju in uporabnik ob izvajanju nadgradnje telefona ne more uporabljati. Samsungova rešitev težave so brezšivne posodobitve, ki namesto da bi nadomestile obstoječo programsko opremo, rezervirajo del prostora za shranjevanje nove posodobitve in pustijo staro programsko opremo nedotaknjeno. Postopek ima dve očitni prednosti, med posodobitvijo lahko uporabniki zaganjajo aplikacije in igre, medtem ko v primeru morebitnih težav zlahka obnovijo staro programsko opremo iz njenega shranjevalnega razdelka.

Samsung je brezšivno posodabljanje predstavil s telefonom Galaxy A55 5G in ga namerava ponuditi tudi v vseh prihajajočih napravah serije. Usoda obstoječih telefonov Galaxy, vključno z Galaxy S24, ostaja neznana. Čeprav ti starejši telefoni že podpirajo razdelke A/B in bi Samsung brezšivne posodobitve lahko omogočil s programskim popravkom, je vprašanje, ali bodo Korejci dejansko šli po tej poti.