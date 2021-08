Novi rekord prenosa podatkov – 319 terabitov na sekundo

Na japonskem so raziskovalci postavili novi rekord pri hitrosti prenosa podatkov, na razdalji dobrih 3.000 kilometrov so dosegli hitrost 319 Tb/s.

Raziskovalci japonskega Nacionalnega Inštituta za Informacijsko in Komunikacijsko tehnologijo so tako občutno premagali prejšnji rekord 172 Tb/s iz leta 2020. Svoje dosežke bodo predstavili na mednarodni konferenci za komunikacije preko optičnih omrežij, pri tem so sicer uporabili kar različne tehnologije, ki so še v razvoju. Za občutek – 319 terabitov je 39.875 gigabajtov, kar je približno tako, kot da bi na sekundo v celoti prenesli 800 filmov ločljivosti 4K.

Več o njihovem dosežku je na voljo na spletni strani IEEE.