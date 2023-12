Novi pomnilniški format v prenosnikih bo CAMM2

JEDEC je Dellov novi dizajn pomnilniških modulov CAMM, ki jih je slednji predstavil v začetku preteklega leta, potrdil kot uradni standard. Imenuje se CAMM2 in prinaša nekaj prednosti v primerjavi s trenutnim formatom SO-DIMM, zato Dell upa, da se bo uveljavil med proizvajalci.

Ključni novosti sta hitrost, saj bo omogočal preseči mejo 6400 MHz, ki jo ima SO-DIMM, ter dvokanalnost. Ta bo delovala že z eno fizično ploščico. Poleg tega so moduli CAMM2 približno polovico tanjši od SO-DIMM in omogočajo tudi zamenljiv (non-soldered) LPDDR5(X). Na voljo pa so tudi v formatu DDR5.

Do pokopa SO-DIMM je sicer še dolga pot. CAMM smo prvikrat videli lani, ko ga je Dell vgradil v dva svoja prenosnika: Dell Precision 7670 in 7770. Sedaj bo proizvajalcev več. Samsung je že septembra napovedal čipe LPDDR CAMM, ki bodo prihodnje leto zmogli 7,5 Gb/s. Micron obljublja celo 9600 Mb/s in kapacitete 192 GB na modul v letu 2026.