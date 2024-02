Novi Outlook zahteva brskalnik Edge

Uporabniki spletišča Reddit so objavili številne posnetke zaslonskih sporočil, ki zahtevajo nameščen Edge za zagon nove aplikacije Outlook.

Microsoft v iskalnik Bing in brskalnik Edge vlaga ogromne denarje, a želenih rezultatov ne dosega. Na obeh področjih še vedno premočno vodi Google, zato podjetje iz Redmonda išče nove načine, kako uporabnike prepričati (beri: prisiliti) v uporabo Microsoftovih aplikacij in storitev. Videti je, da ima Microsoft novega aduta v rokavu, saj poročila zgodnjih uporabnikov kažejo, da je nameščeni brskalnik Microsoft Edge postal obvezna zahteva za delovanje nove različice priljubljenega odjemalca elektronske pošte Outlook na operacijskih sistemih Windows 11 in Windows 10. Sporočilo se bojda pojavi, ker so določene spletne funkcije znotraj Outlooka vezane na programsko kodo Microsoft Edge Webview 2.

Tekmeci na čelu z Mozillo opozarjajo, da Microsoft uporabnikom zopet onemogoča, da bi kot privzeti brskalnik v operacijskem sistemu Windows nastavili poljubno alternativo. Mnogi uporabniki se tej oceni pridružujejo, hkrati pa izražajo nezadovoljstvo glede napihnjenosti programskega paketa Microsoft Edge v zadnjih letih.