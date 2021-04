Novi Oppojev telefon ima vgrajen »mikroskop«

Tržišče pametnih telefonov je zrelo in skorajda zasičeno, proizvajalci zato iščejo magične dodatke in nadgradnje, s katerimi bi privabili nove kupce. Kitajski Oppo si je za model Find X3 Pro omislil vgradnjo »mikroskopa«.

Vir: GSMArena

No, bodimo pošteni, gre seveda za makro objektiv, ki je sposoben fotografiranja zelo od blizu, na ta način pa je mogoče fotografirani motiv do 60× približati. Ni dolgo tega, kar je bil makro objektiv skoraj standardna oprema dražjih telefonov, vendar so bile zmogljivosti povečevanja manjše – ideja je bila bolj v bližnjem fotografiranju rožic in žuželk. Proizvajalci so makro objektive kmalu opustili in jih v zadnjem času nadomestili z vedno zmogljivejšimi telefoto objektivi, ki približajo oddaljene objekte. Najzmogljivejši danes omogočajo kar 10× optični približek.

Bo Oppo s svojo novostjo prepričal? Pri testi kažejo, da je fotografiranje motivov, ki s očmi sicer niso vidni, zanimivo. Posamezna vlakna na majici, struktura pomarančnega olupka, tudi struktura zaslona OLED ali LCD. Telefon ima okoli objektiva celo majhen LED obroček, ki motiv osvetli. Toda zanimanje za tako igranje hitro upade, novost bo pri lastnikih telefona verjetno kmalu pozabljena. Fotoaparate na telefonih pač uporabljamo za hranjenje spominov, manj za umetniško ustvarjanje in – radovednost.

Mimogrede, računalniške »mikroskope«, velikokrat zelo poceni, kitajska podjetja izdelujejo že desetletja. Leta 2010 smo denimo preizkusili USB napravico z navedeno 400-kratno povečavo, s katero se da brez težav videti posamezne barvne pike brizgalnega ali laserskega tiskalnika.

Izdelki majhnega mikroskopa USB izpred desetih let.

Oppo Find X2 Pro je sicer tudi strojno vrhunski telefon. Premore procesor Qualcomm Snapdragon 888, 12 GB pomnilnika, 256 GB shrambe, 6,7-pačni zaslon ločljivosti 1440 × 3216 pik pa je tipa LTPO, ki omogoča do 120 Hz osveževanje. Pri nas zastopnika in/ali prodajalca za Oppo ni, zato ponj skočite v internet.