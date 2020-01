Novi Monitor

Objavljeno: 28.1.2020 07:48

V tokratni številki Monitorja smo se lotili vse bolj pereče teme – uvajanje tehnologije 5G, ki je za seboj potegnilo debate o sevanju, »elektrosmogu«, raku in še čem. Morda gre za boj z mlini na veter, a vendarle nadaljujemo s prispevki, ki se trudijo strahove pojasniti z znanstvenega stališča.

Za začetek novega leta smo se lotili tudi pregleda dogajanja na trgu električnih vozil. O njih in novih oblikah mobilizacije pišemo že dolgo, prihaja pa nova generacija teh vozil, s katero se prebuja tudi zavest potrošnikov.

Kar nekaj let je minilo, odkar smo se nazadnje lotili brezžičnih slušalk. Popularnost teh je v zadnjih letih v porastu, za čemer stojijo predvsem proizvajalci telefonov, ki vse bolj množično ukinjajo izhode za klasične, ožičene slušalke. A novosti na trgu je kar nekaj, med omembe vrednimi je nova generacija standarda Bluetooth. Presenetila nas je tudi moč in kakovost aktivnega odpravljanja šumov.

Med preizkusi velja omeniti vrhunski televizor podjetja LG, ki je v našem laboratoriju vztrajno pritegoval poglede mimoidočih. Televizor ponuja vse, kar bi si danes želeli od modela višjega ranga, zanaša pa se na zaslon tipa OLED. Preizkusili smo tudi orodja za snemanje dogajanja na zaslonu telefonov (in tablic) s sistemom Android.

Zadnje čase se tudi med laično javnost vse več govori o računalniških igrah - v članku smo se lotili industrije, ki kuje enormne dobičke, pri tem pa pogosto skriva kopico nečednosti. Od strategij za izdelavo čim bolj nalezljivih izdelkov pa do mizernih delovnih pogojev zaposlenih.

Pišemo tudi o e-šolstvu, konkretno o elektronskih učbenikih v slovenskih šolah. Slovenija je bila do leta 2016 na tem področju ena izmed vodilnih evropskih držav, od takrat naprej pa je sistemski razvoj zamrl. V sorodni temi pišemo o nadzoru nad učenci v ameriških šolah – nekatere se namreč spreminjajo v trdnjave, vaje, kaj storiti v primeru strelskega napada, pa so postale nekaj vsakdanjega.

Pri nasvetih smo se tokrat lotili opustitve podpore operacijskemu sistemu Windows 7. Pišemo, kaj narediti, da se zavarujemo, pa tudi, kako v novejših Windows 10 najlažje uporabljati starejšo programsko opremo.

V prilogi Monitor Pro, namenjeni poslovnemu IT, tokrat pišemo o digitalizirani proizvodnji 4.0 in internetu stvari.

Naslednja številka izide v torek, 25. februarja.

