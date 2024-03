Objavljeno: 21.3.2024 05:00

Novi macOS 14.4 zaradi hrošča žre stare verzije izbrisanih datotek v iCloud Drive

V najnovejši verziji Applovega operacijskega sistema macOS Sonoma 14.4 so odkrili hrošča, ki žre podatke v iCloud Drivu. Ta prizadene možnost shranjevanj starejših verzij datotek (versioning), ki jih načeloma uporabnik lahko povrne (Revert to). Hrošč to pokvari in stare verzije datoteke izbriše.

Razlog za hrošča še ni povsem znan, posledice pač. V dosedanjih verzijah macOS tudi po odstranitvi datoteke iz iCloud Driva ostanejo dostopne njene predhodne verzije, ki jih lahko obnovimo. V verziji 14.4 pa brisanje datoteke iz iCloud Driva takoj pobriše tudi vse stare verzije. Hrošču se za zdaj izognemo z izključitvijo možnosti Optimize Mac Storage.

Hrošč je že prijavljen (FB13691058), Apple pa se še ni odzval. Tako še ne vemo, kdaj in če bodo hrošča odpravili.

