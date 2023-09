Objavljeno: 27.9.2023 07:00

Novi iPhoni 15 se spočetka segrevajo

Po pompozni predstavitvi novih Applovih pametnih telefonov so se na internetu pojavila poročila razočaranih uporabnikov, ki tarnajo o pregrevanju. Uporabniki tako iPhone 15 kakor iPhone 15 Pro so na družbenih omrežjih objavili več zgodb o pregrevanju naprav, ki jih Apple za zdaj še ni uradno komentiral.

Da bi Applu spodrsnilo pri tako osnovnem parametru, kot je termični dizajn, je sicer težko verjeti, a podobni spodrsljaji so se že dogajali. Običajno je, da se telefoni v prvih 24 urah in med nastavitvijo oziroma namestitvijo bolj segrejejo. To velja za vse telefone, ne le Applove. Nekatera poročila se nanašajo na to obdobje, kar še ni razlog za skrb – če telefona takrat ne zavijemo v debelo plast oblačil. Praktično vsi novi uporabniki poročajo o močnem segrevanju med prvo nastavitvijo in recimo ob prenosu starih podatkov ali varnostnem kopiranju fotografij.

Za še manj segrevanja pri normalni uporabi pa velja upoštevati še nekaj pravil. Eno izmed je nastavitev samodejnega nastavljanja svetlosti, izklop Bluetootha (ko ga ne potrebujemo) in ustavitev nepotrebnih aplikacij. Ob normalnem delovanju sicer takšni ukrepi niso potrebni. Za zdaj pa velja počakati, saj so se še vsi modeli iPhona v prvih dneh bolj segrevali kot v nadaljevanju.