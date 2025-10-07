Objavljeno: 7.10.2025 08:00

Novi iPhone neznanega klicatelja vpraša, zakaj kliče

V novi različici operacijskega sistema iOS 26 je Apple predstavil funkcijo, ki lahko pred odgovorom na klic neznane številke razkrije, kdo kliče in zakaj.

Funkcija z imenom Ask Reason for Calling deluje kot digitalna receptorka, ko nas pokliče nekdo, ki ni shranjen v naših stikih, se iPhone avtomatsko oglasi in prek vljudnega avtomatiziranega sporočila pozove klicatelja, naj razkrije ime in razlog za klic. Medtem ko klicatelj odgovarja, se njegov odziv v živo prevede v besedilo, ki se prikaže na zaslonu, nakar se lahko odločimo, ali bomo klic sprejeli, zavrnili ali zahtevali dodatne informacije. Gre za nadgradnjo dosedanje možnosti Silence Unknown Callers, ki je neznane številke zgolj preusmerila na telefonski predal brez povratne informacije.

Zmožnost preverjanja neznanih klicev vključimo v nastavitvah Settings / Apps / Phone / Screen Unknown Callers / Ask Reason for Calling.