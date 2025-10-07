Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
novice
Objavljeno: 7.10.2025 08:00

Novi iPhone neznanega klicatelja vpraša, zakaj kliče

V novi različici operacijskega sistema iOS 26 je Apple predstavil funkcijo, ki lahko pred odgovorom na klic neznane številke razkrije, kdo kliče in zakaj. 

Funkcija z imenom Ask Reason for Calling deluje kot digitalna receptorka, ko nas pokliče nekdo, ki ni shranjen v naših stikih, se iPhone avtomatsko oglasi in prek vljudnega avtomatiziranega sporočila pozove klicatelja, naj razkrije ime in razlog za klic. Medtem ko klicatelj odgovarja, se njegov odziv v živo prevede v besedilo, ki se prikaže na zaslonu, nakar se lahko odločimo, ali bomo klic sprejeli, zavrnili ali zahtevali dodatne informacije. Gre za nadgradnjo dosedanje možnosti Silence Unknown Callers, ki je neznane številke zgolj preusmerila na telefonski predal brez povratne informacije.

Zmožnost preverjanja neznanih klicev vključimo v nastavitvah Settings / Apps / Phone / Screen Unknown Callers / Ask Reason for Calling.

Več novic

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki

Najbolj brano

  • <span><span>Xiaomi predstavil pametni pralni stroj prihodnosti</span></span>

    Xiaomi predstavil pametni pralni stroj prihodnosti

    Xiaomi je na kitajskem trgu predstavil pametni pralni stroj Mijia Three‑Zone Pro Drum 10 kg, ki prinaša nov pristop k pranju perila s tremi ločenimi bobni

    novice
    Objavljeno: 23.9.2025 09:00
  • Nvidia bo v OpenAI vložil 100 milijard dolarjev

    Nvidia bo v OpenAI vložil 100 milijard dolarjev

    OpenAI in Nvidia sta napovedala tesno partnerstvo, ki ga bosta zapečatila z Nvidijino 100-milijardno investicijo v OpenAI. Po besedah poznavalcev gre za dvojni posel: Nvidia bo za OpenAI proizvajala čipe, ki jih bo slednji plačal z denarjem, obenem pa bo Nvidia vanj investirala 100 milijard dolarjev v zameno za prednostne delnice.

    novice
    Objavljeno: 23.9.2025 05:00
  • Windows 11 dobiva video ozadja za namizje

    Windows 11 dobiva video ozadja za namizje

    V prihajajoči reviziji Windows 11 bomo lahko nastavili video ozadje na namizju, kažejo zgodnje preizkusne verzije. V trenutnih inačicah je možno uporabiti posnetke MP4 ali MKV kot ozadje. Predvajali se bodo vsakokrat, ko bomo prikazali namizje.

    novice
    Objavljeno: 23.9.2025 07:00
  • <span><span>Umetna inteligenca bo nadomestila Excel</span></span>

    Umetna inteligenca bo nadomestila Excel

    Kljub milijonom, vloženim v sodobno programsko opremo, številne finančne ekipe še vedno za zaključevanje računov in usklajevanje številk, zlasti med pripravami na revizije, uporabljajo Excel. 

    novice
    Objavljeno: 29.9.2025 15:00
  • <span><span>Xiaomi 17 z dodatnim zaslonom in veliko baterijo</span></span>

    Xiaomi 17 z dodatnim zaslonom in veliko baterijo

    Xiaomi je na Kitajskem predstavil serijo telefonov Xiaomi 17, ki želi tekmovati za prestol na mobilnem trgu. 

    novice
    Objavljeno: 27.9.2025 13:00
  • Uvodnik - Telefon 'AI'

    Uvodnik - Telefon 'AI'

    Včasih me kdo vpraša: »Kaj je sploh ta umetna inteligenca na telefonih, ki jo menda vsi zdaj imajo, na kaj je treba paziti pri nakupu?« Naj poskusim odgovoriti.

    Fokus
    Objavljeno: 30.9.2025 | Avtor: Matjaž Klančar | Monitor Oktober 2025
Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice

Arhiv

Najnovejša številka revije

Oktober 2025 Prelistaj! Spletni nakup Arhiv številk
Oktober 2025

Uvodnik
Telefon 'AI'

Mnenja
IFA 2025 - Problem so ideje, ne tehnologija Pro et contra - banke ali neobanke? Skrivnostni dnevnik sitnega naročnika

Nove tehnologije
Sto terabajtov na disk! Ta glas mi je pa znan … Takojšnja nakazila

Fokus
Tehnologija v službi oblasti Uvodnik - Telefon 'AI'

Dosje
Alarm prek telefona Inženiring za naslednje desetletje Moora Iztrebljevalci virusov

Monitor Pro
Industrijska revolucija, petič Internet stvari(tev) Mi, roboti?

Na zvezi
Naj Kitajska spet postane veličastna

Zgodovina
Računalniške komunikacije v Sloveniji Škatla X

Odprta scena
Kariera v IT

Telefoni
Evolucija v Googlovem tempu

Preizkusi
Ključavnica z napako Ko ure ni treba polniti vsak dan Osebna izkaznica na telefonu Posodi mi avto Tudi ceneje gre

Nasveti
Kaos in zmeda Tiktak triki

Mobilno
Aplikacije za uro Apple Watch Najboljše na Androidu Najboljše na iPhonu Nočne svetilke

Kupite dostop do aktualne številke:

5,99 EUR mesečni zakup

 
  • Polja označena z * je potrebno obvezno izpolniti
  • Pošlji

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.


Več o piškotkih in nastavitve piškotkov