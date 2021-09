Novi iPhone 13 bo podpiral satelite

Minuli konec tedna je dobro obveščeni analitik Ming-Chi Kuo objavil, da bo imel novi iPhone 13 vgrajeno podporo za komunikacijo prek satelitov v nizkih orbitah, s čimer bi bilo možno klicati in pisati od koderkoli. Vest je, čeprav jo je bilo treba vzeti s precej skepse, med drugim delnice podjetja Globalstar izstrelila za 64 odstotkov navzgor. Sedaj je znanega več - sateliti pa bodo uporabni le za komunikacijo v sili.

Bloomberg poroča, da bo prek satelitov res možno komunicirati, a le pošiljati posebna kratka sporočila v stiski. To bo tretji protokol za sporočila (Emergency Message poleg obstoječih iMessage in SMS), ki bo podpiral le krajša sporočila in bo namenjen uporabi tam, kjer ni signala. Prejemniku bo telefon vseeno zapiskal, četudi bo nastavljen na tiho.

Druga funkcija, ki naj bi jo sateliti prinesli, pa bo poročanje o kriznih situacijah, kot so požari, strmoglavljenja letal in podobno. V tem primeru bo možno javiti podrobnosti o nesreči in sporočiti, ali kdo potrebuje pomoč.

Uradno pa ne vemo še nič, saj Apple do jesenske novinarske konference, na kateri bo predstavil novi iPhone, ostaja molčeč.