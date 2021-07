Novi Google Drive za namizne računalnike

Kot je bilo že napovedano, je Google ukinil namizno (Windows in macOS) aplikacijo Backup and Sync in uporabnike poziva, naj si namestijo novo - Google Drive for Desktop.

Uporabniki ob zagonu aplikacije Backup and Sync, ki so jo za namizni dostop do Googlovega oblaka uporabljali do sedaj, dobijo obvestilo, da aplikacija ne deluje več, zato naj jo odnamestijo in si namestijo nadomestno, novo različico. Nova aplikacija Google Drive for Desktop je na spletišču google.com nekoliko skrita, saj »uradna stran« (www.google.com/drive/download) še vedno streže zgoraj omenjeni Backup and Sync, nadomestek (za Windows) pa dobimo tukaj: dl.google.com/drive-file-stream/GoogleDriveSetup.exe.

Ključna novost je, da Google uporabnikom po novem ponuja neposreden dostop do vsebin v oblaku, brez sinhronizacije na lokalen disk, kot smo bili vajeni od začetkov »domačih oblakov« in kot ima to urejeno tudi konkurenca, denimo Dropbox. Uporabnik po namestitvi dobi diskovno »črko«, privzeta je G:, prek katere oblačna vsebina postane enakovredna tisti, ki jo imamo pri sebi. Glede na vedno večje hitrosti, ki jih imamo na voljo za dostop v splet, je sprememba smiselna. Google novemu načinu dostopa pravi »streaming«, še vedno pa se lahko odločimo tudi za »mirror«, s katerim si datoteke prezrcalimo na lokalen disk.

Še vedno lahko nastavimo samodejno varovanje izbranih imenikov, ki se sinhronizirajo v oblak, po želji pa lahko katerega izmed »oblačnih« imenikov nastavimo tako, da je viden tudi, ko v splet nismo povezani. Kar z desno miškino tipko in izbiro Available offline.